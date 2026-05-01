Budapesti lakosok, banki ügyfelek – mutatjuk a május eleji változásokat!

Megnyílik a rakpart a gyalogosok előtt

Május 1-jével ismét megnyílik a pesti alsó rakpart a gyalogosok, kerékpárosok és a kikapcsolódni vágyók előtt; az első időszakban hétvégenként és ünnepnapokon vehetik birtokba a látogatók a területet – közölte a Főpolgármesteri Hivatal.

A tájékoztatás szerint május 26. és augusztus közepe között új, rugalmas forgalmi rend lép életbe: hétköznapokon délután 17 óra után a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a rakpartot, míg napközben megmarad az autós közlekedés lehetősége.

A forgalom elől lezárt terület ezúttal is a pesti alsó rakpart Margit híd és Erzsébet híd, illetve az Irányi utca közötti szakasza lesz. A hétvégéket és ünnepnapokat érintő forgalmi változás október 25-ig marad érvényben.

A rakparton elhelyezett közterületi bútorok – egyebek mellett piknikasztalok, grillezők, napozóágyak és kerékpártámaszok – továbbra is bárki számára ingyenesen használhatók.

Ezekre kell figyelni május első napjaiban

Fotó: Depositphotos

Változások az e-útdíj rendszerben

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató honlapján elérhető információk szerint a Magyar Közlönyben március végén jelent meg az a kormányrendelet, amely két újdíjakat érintő rendeletet is módosított május elsejétől. Ezek a módosítások érintik a viszonylati jegy érvényességi idejét, bizonyos mezőgazdasági termények és élőállat szállítását, továbbá kimentési lehetőséget biztosítanak az úthasználathoz nem megfelelően megadott díj- és környezetvédelmi kategória miatt kiszabott bírsághoz kapcsolódóan.

Mindezek értelmében május 1-jétől a 3,5 tonna feletti járművek viszonylati jegyének érvényessége 300 percre (5 órára) módosul. Bővül a mezőgazdasági útdíjmentesség: több terményre és már élőállat szállítására is kérhető díjmentes viszonylati jegy hatósági igazolással. Emellett egy alkalommal, 60 napon belül mentesülhet a bírság alól az, aki rossz díj- vagy környezetvédelmi kategóriát adott meg, ha utólag befizeti a különbözetet.

Előszezon a Balatonnál a MÁV-nál

2026-ban minden eddiginél korábban, már a május elsejei hosszú hétvégétől életbe lép a MÁV-csoport előszezoni menetrendje – írja az infostart.hu. Ez sűrűbben közlekedő vonatokat, összehangolt buszcsatlakozásokat és több kerékpárhelyet jelent majd egyebek mellett.

Váczi Viktor, a MÁV-csoport szóvivője elmondta, a Kék Hullám vonatok már az előszezon első napjától InterCity minőségben közlekednek, tehát helyjegy váltásával lehet igénybe venni, illetve Balatonfüredig már az előszezon alatt is minden nap közlekednek Budapestről a Katica InterRégiók, amelyeket kiegészítenek a Vízipók sebesvonatok. A déli partra utazók az óránként felváltva közlekedő Tópart, illetve Balaton InterCityket vehetik igénybe.

Banki karbantartások

Több pénzintézet oldalán is találtunk arra utaló információkat, hogy az ügyfeleknek május első napjaiban is készülniük kell kisebb fennakadásokra.

CIB Bank

Május 5-én hajnali 1 és 5 óra közt, valamint május 8-án szintén ugyanebben az időszakban teljes szolgáltatáskiesés várható a CIB kártyákkal végzett bármilyen (ATM, POS, SoftPOS, online/internetes) tranzakciók és a CIB ATM-eken és terminálokon végzett tranzakciók esetén rendszerfejlesztés miatt.

Május 7-én este 10 és május 8-án hajnali 5 óra közt a CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás, az eBroker, a CIB Business Online és a TPP-csatorna nem lesz elérhető, így az online bankkártyás vásárlások jóváhagyása a CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül sem.

A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkcionalitással lesz elérhető. A bankkártyaletiltás lehetősége ebben az időszakban is biztosított lesz.

Raiffeisen Bank

Május 6-án éjfél és hajnali 2 közt rendszerfejlesztést végez a bank, a bankkártyás fizetés és az ATM-ekből történő készpénzfelvétel zavartalanul fog ebben az időszakban is működni, ugyanakkor két szolgáltatás esetében előfordulhat akadozás, lassulás:

ATM-en történő készpénzbefizetés

bankkártya és hitelkártya tokenizálás, Apple Wallet-hez és Google Wallet-hez adás

Május 9-én este fél 12, valamint május 10-én hajnali fél 4 közt szintén rendszerfejlesztést végez a bank, ez alatt a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetők:

Raiffeisen DirektNet

Raiffeisen Online Broker

Electra internetbanki szolgáltatás és terminál vállalati ügyfelek számára

myRaiffeisen mobilapplikáció

Raiffeisen.hu honlap

Kisvállalkozói számlanyitás

Online számlanyitás

Online személyi kölcsön platform

Raiffeisen Pay szolgáltatás

Raiffeisen Scan&Go mobilfizetési alkalmazás

PIN2 biztonsági kód beállítás/módosítás

Időlegesen egyes kártyaszolgáltatások és a banki SMS küldés is szünetel.

MBH Bank

Május 10-én hajnali 2 és 5 óra közt rövid fennakadások lehetnek az internetes vásárlásokban, bankkártyahasználatban és egyes MBH Bank által üzemeltetett ATM-ek működésében.

Emellett május 10-én éjfél és hajnali 4 óra közt tervezett informatikai karbantartás zajlik majd, így nem lesznek elérhetők:

MBH Netbank

MBH Bank App

MBH Vállalati Netbank

MBH Vállalati APP

MBH Direct Bank

MBH Netbroker, MBH Mobilbroker

MBH Info (korábban MKB Mobilbankár) szolgáltatás PUSH értesítési funkciója.

Ugyanebben az időszakban a korábban az MKB Bank által üzemeltetett ATM-eknél esetenként nem lesz lehetséges a készpénzbefizetés és készpénzfelvétel, valamint a korábban az MKB Bank által kibocsátott bankkártyák használata részlegesen korlátozott lehet.