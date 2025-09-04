Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Budapesti látogatása alatt a magyar titkosszolgálatnál is járhatott Orbán Viktor vendége

Hivatalosan gazdasági kérdésekről jött tárgyalni Csen Ven-Csing titkosszolgálati tiszt. 

A Kínai Kommunista Párt Központi Politikai és Jogi Bizottságának titkára májusban titokban ellátogatott a hírszerzésért felelős Információs Hivatalba (IH) – írja a 444.hu a VSquare információira hivatkozva.

Csen hivatalosan azért érkezett Budapestre, hogy gazdasági kérdésekről tárgyaljon Orbán Viktorral. A Moszkvából érkező kínai politikust a Karmelitában fogadta a miniszterelnök. 

Kormányzati forrás szerint Csen a Budapest-Belgrád-vasútvonallal kapcsolatos biztonsági kérdésekről tárgyalt a magyar titkosszolgálat képviselőivel.

