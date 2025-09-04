Budapesti látogatása alatt a magyar titkosszolgálatnál is járhatott Orbán Viktor vendége

A Kínai Kommunista Párt Központi Politikai és Jogi Bizottságának titkára májusban titokban ellátogatott a hírszerzésért felelős Információs Hivatalba (IH) – írja a 444.hu a VSquare információira hivatkozva.

Csen hivatalosan azért érkezett Budapestre, hogy gazdasági kérdésekről tárgyaljon Orbán Viktorral. A Moszkvából érkező kínai politikust a Karmelitában fogadta a miniszterelnök.

Kormányzati forrás szerint Csen a Budapest-Belgrád-vasútvonallal kapcsolatos biztonsági kérdésekről tárgyalt a magyar titkosszolgálat képviselőivel.