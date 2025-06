Bukta fenyegeti a magyar végrehajtókat

Érdekes beszámolót tett közzé május végén a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) a honlapján: papíron csaknem félmilliárd forintos nyereséggel zárták a 2024-es évet, azonban érdemes alaposabban a számok mögé nézni. Az MBVK 497,6 millió forint adózott eredményt mutatott ki a tavalyi évre, ugyanakkor 1,1 milliárd forint céltartalékot képzett egy meg nem nevezett jövőbeli kiadásra. A beszámoló nem tér ki ennek indokára, de az összeg és az időzítés alapján feltételezhető, hogy egy nem jogerősen elveszített per lehetséges következményeire készülnek.

A hvg.hu nemrégiben írta meg, hogy az MBVK-t a Fővárosi Törvényszék a 2025. március 4-én kihirdetett elsőfokú ítéletében bruttó 1,113 milliárd forint és annak kamata megfizetésére kötelezte. A per tárgya egy évekkel korábbi, szoftverfejlesztésre kötött szerződés, amelyet a Kar még Schadl György elnöksége alatt, 2017-ben írt alá a Sysdata PSE Kft.-vel. A megbízás értéke több milliárd forintra rúgott, és célja egy új végrehajtási informatikai rendszer kifejlesztése lett volna. A fejlesztés azonban leállt, miután az MBVK – a hvg.hu által ismertetett periratok szerint – előbb megtagadta a már elvégzett és leszámlázott munkák kifizetését, majd végül hibás teljesítésre hivatkozva 2020 nyarán fel is mondta a szerződést.

Kapcsolódó cikk Nagyon jó éve volt Schadl György édesanyjának A fia nyomdokaiba lépett?

A perben az MBVK fellebbezett, így az ítélet nem jogerős, a másodfokú eljárás a Fővárosi Ítélőtáblán folytatódik.

Ugyanakkor a beszámolóban szereplő, pontosan 1,1 milliárd forintnyi céltartalék azt jelzi, hogy az MBVK pénzügyileg már számol azzal az eshetőséggel, hogy az összeget végül valóban ki kell fizetnie. A céltartalék könyvelésileg úgy működik, mintha a Kar előre levonta volna a várható veszteséget a nyereségéből, de mivel ez nem valódi kifizetés és nem jelenik meg kötelezettségként, a kimutatott eredmény hivatalosan még mindig pozitív marad.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha a másodfokú bíróság helybenhagyja az elsőfokú ítéletet, az MBVK ténylegesen elbukik több mint 1 milliárd forintot, és a 2024-es év nemhogy nyereséges, de valójában mintegy 600 milliós veszteséggel zárul. Ha viszont megnyerik a pert, a félretett pénzt visszavezethetik, így utólag „valódi” nyereséggé válik az eredmény. A jelenlegi formájában azonban a beszámoló inkább kockázatkezelésről tanúskodik, mint pénzügyi sikerességről.

A per részleteit bemutató cikk szerint az ügy különösen érzékeny pontja a végrehajtói Kar működésének, mert a szoftverrendszer, amelynek fejlesztése leállt, az egész szervezet technikai hátterét hivatott volna korszerűsíteni. A bíróság szerint az MBVK nem tudta bizonyítani, hogy jogos volt a felmondás, sőt a per során többször is akadályozta az igazságügyi informatikai szakértő munkáját. Hol vízbetörésre, hol túlmelegedésre hivatkozva nem tudták bemutatni az elállás idején használt szoftver verzióját, amit a szakértő végül nem is tudott vizsgálni. A hvg.hu szerint ez akár szabotázsként is értelmezhető.

A Sysdata PSE Kft.-vel 2017 és 2019 között öt szerződést is kötött a Kar, összesen több mint 6 milliárd forint értékben. Az informatikai rendszer teljes költsége önmagában 3,4 milliárd forint volt. A projekt 2019-ig a tervek szerint haladt, ám amikor az MBVK felügyeletét az Igazságügyi Minisztériumban Völner Pál államtitkár vette át – aki azóta szintén vádlott a Schadl-ügyben – a fejlesztés megtorpant, majd el is halt.

A 2024-es pénzügyi beszámoló egyébként több olyan tételt is tartalmaz, amely szintén inkább a passzív pénzkezelésre, semmint aktív gazdálkodásra utal.

A Kar 7,38 milliárd forintot tartott bankszámlán, ennek kamataiból több mint 1 milliárd forint bevételt könyveltek el. Az éves nettó árbevétel ezzel szemben mindössze 3,1 millió forint volt, a kiadások között pedig 717 millió forint bérköltség, 195 millió forint járulék és 955 millió forint igénybe vett szolgáltatás szerepelt. Működési cash-flow-ja a 2023-as 1,6 milliárd forintról 2024-re 592 millióra csökkent.

A Kar pénzügyi mutatói évek óta figyelemre méltók. A hvg.hu tavaly írta meg, hogy 2023-ban az MBVK 3,5 milliárd forint bevételt ért el, ennek jelentős részét akkor is „egyéb bevételek” tették ki, miközben több mint 460 millió forintot keresett kamatokon. Az akkori adózott eredmény 1,07 milliárd forint volt, ami ugyan elmaradt a 2022-es 1,41 milliárdtól, de még mindig kimagasló volt a szervezet szűk körű működéséhez képest. Az MBVK éves árbevétele gyakorlatilag nem üzleti tevékenységből, hanem közvetett forrásokból és pénzügyi műveletekből származik.

2023 végén új vezetőség került a Kar élére, miután Schadl György – akit azóta korrupciós vádakkal állítottak bíróság elé – távozott a szervezet éléről. Az új elnök Lupkovics Beáta lett, aki Varga Judit volt igazságügyi miniszter évfolyamtársa. Az elnökségbe bekerült többek között Kovássy Szabolcs, Papp Gábor, Ódor Gergely István és Kósa Zoárd is. Az MBVK operatív vezetője, Takács Katalin hivatalvezető, a váltás után is posztján maradt.