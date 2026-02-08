2p
Közélet Fidesz Győr Pintér Bence

Büntetőeljárás indult a Győrből eltűnt 1,7 milliárd forint miatt

mfor.hu

Eltűnt 1,7 milliárd forint a győri önkományzat lakáskasszájából, amelyet azóta pótoltak, de az ügy még nem zárult le. A győri polgármester most azt mondta, büntetőeljárás indult. 

Büntetőeljárás indult a győri önkormányzati lakáskasszából eltűnt 1,7 milliárd forint miatt – mondta a Népszavának a város polgármestere, Pintér Bence. Pintér szerint a Fidesz és az általuk felügyelt győri közszolgáltató cég tüntette el az óriási összeget. A Fidesz fegyelmi eljárást indított Pintér ellen a „zárt bizottsági ülések titkosságának megsértése” miatt. A polgármester szerint a vizsgálóbizottság két fideszes és egy Fidesz-szövetséges képviselőből áll. 

Az ügy miatt szerdán kezdeményezte a közgyűlés feloszlatását, de az új választás kiírását a kormánypárti testület leszavazta. A városvezető később újra megpróbálkozik a feloszlatással. 

A szerdai közgyűlési vitán a Győr-Szol vezérigazgatója egy nokiás dobozból húzott elő banki igazolást annak bizonyítására, hogy a pénz már rendelkezésre áll.

Arra azonban többszöri kérdésre sem volt hajlandó válaszolni, hogy az összeget hitelkeretből pótolták-e, illetve hová tűnt csaknem 2 milliárd forint a korábbi kimutatások szerint. A Győr-Szol gazdasági beszámolóját májusig nem ismerhetik meg.

„A nokiás dobozos vicc felháborító: a győriek pénzéről van szó, olyan összegről, amelyet rászorulók gyűjtöttek rászorulóknak. A rendőrség feladata kideríteni, pontosan kik és mire költhették el a kilenc hónap alatt eltüntetett lakáspénzt” – mondta a lapnak a polgármester.

A céget felügyelő bizottság elnöke, Fekete Dávid – aki egyben Győr és térségének miniszteri biztosa, a Fidesz-frakció vezetője, valamint kormánypárti képviselőjelölt – hazug lejárató-kampánynak nevezte Pintér állításait. A Népszava kérdéseire sem a Fidesz, sem a Győr-Szol nem reagált.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Bevásárlótáskában vitte a 900 ezer euró készpénzt a pécsi buszbotrány főszereplője

Bevásárlótáskában vitte a 900 ezer euró készpénzt a pécsi buszbotrány főszereplője

Áprilisig ítéletet hozhat a Pécsi Ítélőtábla a városi buszbeszerzés során történt korrupciós botránnyal kapcsolatban. Az egyik vádlott már nem él, egy másik beismerte a pénzmosást, de két ember sorsa még kérdéses. Akkor buktak le, amikor egy holland bankban két órán keresztül szórták be a készpénzt az ATM-ekbe. 

Benzinnel oltaná a tüzet a választás előtt a kormány? Miért nincs növekedés? – Ez Viszont Privát Extra

Ezen a héten rendhagyó adással érkezik az Ez Viszont Privát. Herman Bernadett főmunkatársunk Gyükeri Mercédesszel és Tóth Leventével beszélget a gazdaság és közélet aktuális témáiról, a GDP-ről, a vagyonnyilatkozatokról és a készpénzhasználat erőltetéséről. 

Ahol a bal- és jobboldal között a nemzeti konszenzus szent és sérthetetlen

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a képviselői vagyonnyilatkozatoknak immár három és fél évtizede semmi értelme nem látszódik, mivel a parlamenti patkóban ülő honatyáink és -anyáink teljesen tetszőlegesen módon tölthetik ki a rubrikákat, vagy éppen hagyják üresen azokat. Szankcióktól ugyanis nem kell tartaniuk. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Bedőlt Vogel Evelin új üzleti vállalkozása?

Kényszertörlési eljárás indult Magyar Péter ex-barátnője, Vogel Evelin tavaly alapított cége ellen. De még fellebbezhet.

Karácsony Gergely szerint egy nap alatt megbukott a kormány jogtipró rendelete

Karácsony Gergely szerint egy nap alatt megbukott a kormány jogtipró rendelete

A főpolgármester a szolidaritási hozzájárulás kapcsán született keddi kormányrendelet nevezte így. 

Szigetszentmiklóson tovább küzdenek a szolidaritási adó ügyében

Szigetszentmiklóson tovább küzdenek a szolidaritási adó ügyében

Nem szüntették meg a szolidaritási hozzájárulás miatt indult pert Szigetszentmiklóson.

Áttörte a kormánypárti buborékot Lázár János – csak nem a jó irányban

Áttörte a kormánypárti buborékot Lázár János – csak nem a jó irányban

Széles körhöz eljutottak a szavai.

Beelőzte Magyar Péter Orbán Viktort, de van egy kis csavar

Beelőzte Magyar Péter Orbán Viktort, de van egy kis csavar

Ki az alkalmasabb kormányfőnek?

Nem rengették meg a Fidesz táborát Lázár János vécépucolós mondatai

Nem rengették meg a Fidesz táborát Lázár János vécépucolós mondatai

Felmérés készült a hatásokról.

Egyelőre nem találni az MSZP-t az induló pártok között

Eddig 12 pártot vettek nyilvántartásba a 2026-os választásokra, de az MSZP nincs köztük.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168