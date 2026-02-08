Büntetőeljárás indult a Győrből eltűnt 1,7 milliárd forint miatt

Büntetőeljárás indult a győri önkormányzati lakáskasszából eltűnt 1,7 milliárd forint miatt – mondta a Népszavának a város polgármestere, Pintér Bence. Pintér szerint a Fidesz és az általuk felügyelt győri közszolgáltató cég tüntette el az óriási összeget. A Fidesz fegyelmi eljárást indított Pintér ellen a „zárt bizottsági ülések titkosságának megsértése” miatt. A polgármester szerint a vizsgálóbizottság két fideszes és egy Fidesz-szövetséges képviselőből áll.

Az ügy miatt szerdán kezdeményezte a közgyűlés feloszlatását, de az új választás kiírását a kormánypárti testület leszavazta. A városvezető később újra megpróbálkozik a feloszlatással.

A szerdai közgyűlési vitán a Győr-Szol vezérigazgatója egy nokiás dobozból húzott elő banki igazolást annak bizonyítására, hogy a pénz már rendelkezésre áll.

Arra azonban többszöri kérdésre sem volt hajlandó válaszolni, hogy az összeget hitelkeretből pótolták-e, illetve hová tűnt csaknem 2 milliárd forint a korábbi kimutatások szerint. A Győr-Szol gazdasági beszámolóját májusig nem ismerhetik meg.

„A nokiás dobozos vicc felháborító: a győriek pénzéről van szó, olyan összegről, amelyet rászorulók gyűjtöttek rászorulóknak. A rendőrség feladata kideríteni, pontosan kik és mire költhették el a kilenc hónap alatt eltüntetett lakáspénzt” – mondta a lapnak a polgármester.

A céget felügyelő bizottság elnöke, Fekete Dávid – aki egyben Győr és térségének miniszteri biztosa, a Fidesz-frakció vezetője, valamint kormánypárti képviselőjelölt – hazug lejárató-kampánynak nevezte Pintér állításait. A Népszava kérdéseire sem a Fidesz, sem a Győr-Szol nem reagált.