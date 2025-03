Buszokkal hozzák a vidéki fideszeseket Orbán Viktor beszédére

Kollégánk is sok buszt látott a helyszínen.

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója is megérkezett a Nemzeti Múzeumhoz, a 444 kérdésére elmondta, hogy szerinte „meg fogják nyerni” ezt a napot a Tiszával szemben, és nem aggódik, hogy többen lesznek Magyar Péterék délutáni rendezvényén, mint délelőtt Orbán Viktor beszédén. Hozzátette, hogy a nap végén majd lehet látni az összesítéseket, abból egyértelműen kiderül majd ez.

Elindultunk Budapestre Orbán Viktor március 15-i beszédére! Tolna02 csapatával busszal tartunk a főváros felé, hogy együtt ünnepeljük nemzeti ünnepünket. Március 15. a szabadság és a nemzeti összetartozás jelképe, és ma is erőt meríthetünk 1848 hőseinek bátorságából. Izgatottan várom, hogy ott lehessek és átéljem ezt a különleges pillanatot!

