Cáfolja a Fidesz a költségvetéssel kapcsolatos vádakat

A miniszterelnök ismét valótlanságot állít, amikor költségvetési adatok eltitkolásával vádolja a korábbi Építési és Közlekedési Minisztériumot – olvasható a Fidesz-frakció az MTI-hez eljuttatott közleményében arra válaszul, hogy a Tisza-kormány azzal vádolta meg az előző kormányt, hogy „meghamisították” az idei költségvetést.

A Fidesz-KDNP kormány semmilyen költségvetési tételt nem titkolt el, a tárca költségvetése nyilvános volt, a miniszterelnök által hivatkozott fizetési kötelezettség pedig az átadás-átvételi dokumentumok kiemelt része volt – írja a közlemény. A Tisza-kormány 1213 ígéretet tett a kampány során. Ezen ígéretek betartása évente 7 ezer milliárd forintra rúgnának. Világos, hogy ezeket az ígéreteket nem fogja tudni a Tisza-kormány betartani, megszorításokra készülnek, ezért bűnbakot keresnek.

A Fidesz-KDNP kormány jó állapotban adta át a kormányzást. A költségvetés stabil, a foglalkoztatási szint magas, a gazdaság nő, 2026 első negyedévében az Európai Unión belül a második legmagasabb volt. Nő az ipari teljesítmény és a fogyasztás, az infláció 2 százalék alatti – zárul a közlemény.

(MTI)