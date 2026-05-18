1p
Közélet Állami költségvetés Fidesz

Cáfolja a Fidesz a költségvetéssel kapcsolatos vádakat

mfor.hu

Bűnbakot keresnek Magyar Péterék?

A miniszterelnök ismét valótlanságot állít, amikor költségvetési adatok eltitkolásával vádolja a korábbi Építési és Közlekedési Minisztériumot – olvasható a Fidesz-frakció az MTI-hez eljuttatott közleményében arra válaszul, hogy a Tisza-kormány azzal vádolta meg az előző kormányt, hogy „meghamisították” az idei költségvetést.

A Fidesz-KDNP kormány semmilyen költségvetési tételt nem titkolt el, a tárca költségvetése nyilvános volt, a miniszterelnök által hivatkozott fizetési kötelezettség pedig az átadás-átvételi dokumentumok kiemelt része volt – írja a közlemény. A Tisza-kormány 1213 ígéretet tett a kampány során. Ezen ígéretek betartása évente 7 ezer milliárd forintra rúgnának. Világos, hogy ezeket az ígéreteket nem fogja tudni a Tisza-kormány betartani, megszorításokra készülnek, ezért bűnbakot keresnek.

A Fidesz-KDNP kormány jó állapotban adta át a kormányzást. A költségvetés stabil, a foglalkoztatási szint magas, a gazdaság nő, 2026 első negyedévében az Európai Unión belül a második legmagasabb volt. Nő az ipari teljesítmény és a fogyasztás, az infláció 2 százalék alatti – zárul a közlemény.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Lemondott Vitézy Dávid a mandátumáról, már az utódja is megvan

Lemondott Vitézy Dávid a mandátumáról, már az utódja is megvan

Viszlát közgyűlés, üdv bársonyszék!

Újabb államtitkár kilétére derült fény

Heidl György lehet a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium egyházi ügyekért felelős államtitkára a Magyar Hang értesülése szerint.

Több évtizedes mélységekbe zuhant a Fidesz népszerűsége

Több évtizedes mélységekbe zuhant a Fidesz népszerűsége

A Publicus Intézet májusi kutatása szerint már csak 20 százaléknyi szavazatot kapna a volt kormánypárt, ha most lennének a választások. Az április 12-ei történelmi vereség óta nagyjából 1 millió szavazót veszített Orbán Viktor pártja,

A Magyar-kormány nyilvánosságra hozza a kegyelmi dossziét?

Erről is tárgyaltak a hétfői kormányülésen. Részletek 17 órakor.

Ők tarthatnak Magyar Péterrel lengyelországi útjára

Ők tarthatnak Magyar Péterrel lengyelországi útjára

A nemzetbiztonsági tanácsadó mellett hat miniszter is repülőgépre és vonatra száll, hogy Krakkón át Varsóba utazzon kedden. Szerdán jönnek a csúcstalálkozók, Magyar Péter a miniszterelnök mellett az elnökkel is egyeztetni fog.

Republikon: Orbán Viktort a teljes népesség abszolút többsége nem kedveli

Republikon: Orbán Viktort a teljes népesség abszolút többsége nem kedveli

Magyar Pétert sokkal többen kedvelik.

Magyar Péter nem hagyta szó nélkül Sulyok Tamás bejelentését

Magyar Péter nem hagyta szó nélkül Sulyok Tamás bejelentését

A kormányfő újra elmondta: az államfő május 31-ig még önként távozhat.

Sulyok Tamás nem mond le

Sulyok Tamás nem mond le

Szerinte nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, ami megalapozhatná a lemondását.

Sulyok Tamás köztársasági elnök a parlamentben, Magyar Péter beiktatásának napján

Tényleg megalázta Magyar Péter Sulyok Tamást? Olvasói kommentek

A nemzetközi sajtóban is visszhangja volt Magyar Péter miniszterelnök beiktatása után elmondott beszédének, amelyben ismételten lemondásra szólította fel Sulyok Tamás államfőt. Nem mindenki volt felhőtlenül lelkes, ez pedig olvasóinkat is hozzászólásra késztette.

Nincs itt semmi látnivaló – Havasi Bertalan ügyéről nyilatkozott a munkajogász

Nincs itt semmi látnivaló – Havasi Bertalan ügyéről nyilatkozott a munkajogász

A Telexnek nyilatkozott, egy egyelőre nem nevesített szakember.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa


Így léphetnek szintet a kkv-k.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG