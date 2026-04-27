1p
Közélet Donald Trump Orbán Viktor Fidesz Nemzetközi futball Választás 2026

Cáfolja a kormány, hogy Orbán Viktor hetekre Amerikába menne – de az is érdekes, amiről nem írnak

mfor.hu

Csak a vb-döntőre ugrik ki a leköszönő kormányfő?

Reagált a Kormányzati Tájékoztatási Központ a The Guardian cikkére, amelyben arról írnak, hogy Orbán Viktor várhatóan „heteket tölt majd” az Egyesült Államokban.

„Újabb fake news a Guardian-től. Orbán Viktor nem utazik az Egyesült Államokba hosszabb időre. Korábbi szokásainak megfelelően megnézi a labdarúgó világbajnokság döntőjét. Minden ettől eltérő híresztelés valótlan és alaptalan”

- írják.

A Guardian cikkében viszont arról is szó van, hogy Bécsből, magángépeken menekítik az Orbán-kormány regnálása alatt meggazdagodott emberek a vagyonukat a Közel-Kelet és más célállomások felé. Erre az állításra nem reagált a Kormányzati Tájékoztatási Központ, hogy arr sem, hogy a cikk szerint az Orbán-kormány egyes volt magas beosztású tagjai amerikai vízum megszerzésének lehetőségét tanulmányozzák, abban a reményben, hogy a Donald Trump amerikai elnök nevével fémjelzett MAGA-mozgalomhoz kötődő intézményekben találhatnak munkát.

(via 24.hu)

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Itt van Magyar Péter válasza Mészáros Lőrincnek

Megmosolyogtatták a leendő kormányfőt.

Mészáros Lőrinc levelet írt Magyar Péternek

Főleg a dolgozóiért aggódik.

Frissen lemondott fideszes politikust fogtak el a repülőtéren

Költségvetési csalás gyanúja.

Hetekre elutazik Orbán Viktor, írják fideszes forrásokra hivatkozva

Közben sokan már a vagyonukat mentik.

Tényleg sokan retteghetnek az Európai Ügyészségtől?

Hadházy Ákos már 2019-ben 680 ezer aláírást gyűjtött össze a csatlakozáshoz. Az Orbán-kormány a szuverenitást féltette.

Reagált Magyar Péter: Orbán Viktor lett a Fidesz Gyurcsány Ference

A leendő miniszterelnök távozó elődje azon bejelentésére írta ezt ki a Facebook-oldalára, hogy Orbán Viktor nem ül be a parlamentbe, de maradna a Fidesz elnöke.

Orbán Viktor bejelentette: nem ül be a parlamentbe, de marad a Fidesz elnöke

Ezt közölte a Facebook-oldalára feltett videójában a távozó kormányfő.

Orbán Viktor perceken belül nagy bejelentést tesz

Ezt posztolta ki a Facebook-oldalára.

Nagy Ervin is miniszter lesz?

Magyar Péter leendő kormányában már 12 hely elkelt, a fennmaradó négy tárcavezető személye is napokon belül ismertté válik.

Orbán Viktor nem lesz tagja a következő parlamentnek?

Kormánypárti körökből származó információk alapján ez nagyon is elképzelhető.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG