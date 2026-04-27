Cáfolja a kormány, hogy Orbán Viktor hetekre Amerikába menne – de az is érdekes, amiről nem írnak

Reagált a Kormányzati Tájékoztatási Központ a The Guardian cikkére, amelyben arról írnak, hogy Orbán Viktor várhatóan „heteket tölt majd” az Egyesült Államokban.

„Újabb fake news a Guardian-től. Orbán Viktor nem utazik az Egyesült Államokba hosszabb időre. Korábbi szokásainak megfelelően megnézi a labdarúgó világbajnokság döntőjét. Minden ettől eltérő híresztelés valótlan és alaptalan”

- írják.

A Guardian cikkében viszont arról is szó van, hogy Bécsből, magángépeken menekítik az Orbán-kormány regnálása alatt meggazdagodott emberek a vagyonukat a Közel-Kelet és más célállomások felé. Erre az állításra nem reagált a Kormányzati Tájékoztatási Központ, hogy arr sem, hogy a cikk szerint az Orbán-kormány egyes volt magas beosztású tagjai amerikai vízum megszerzésének lehetőségét tanulmányozzák, abban a reményben, hogy a Donald Trump amerikai elnök nevével fémjelzett MAGA-mozgalomhoz kötődő intézményekben találhatnak munkát.

