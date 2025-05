Cáfolta a Legfőbb Ügyészség Magyar Péter Polt Péter leváltásáról szóló állítását

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Korábban a Telex megírta , hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szerint Orbán Viktor hamarosan leváltja Polt Péter legfőbb ügyészt, az utódja pedig Tuzson Bence jelenlegi igazságügyi miniszter lesz. Szerinte a közelgő személycsere Pintér Sándor belügyminiszter „teljes elszigetelődését mutatja”, másrészt azt, hogy a „miniszterelnök már a legközelebbi erős embereitől is tart, és igyekszik a választás előtt minden fontos pozícióba új, zsarolható és így irányítható szereplőket helyezni”.

