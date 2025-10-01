A CATL miatt bezár a kormány egy szépen felújított vasúti mellékvonalat

Bezárja a MÁV október 19-től az elmúlt évtizedek egyik regionális vasúti sikersztoriját, a Debrecen-Nagykereki vasútvonalat – írja Vitézy Dávid Facebook bejegyzésében

„A 106-os vasútvonal ugyanolyan kallódó magyar vidéki mellékvonal volt, mint oly sok másik, míg nem 2015-re a vonalmenti települések összefogtak, és 13 önkormányzat fél milliárdos uniós pénzből hatékonyan megújítottak több vasútállomást, gondozták a növényeket, a ráhordó autóbuszjáratokkal javultak az átszállási kapcsolatok, a MÁV pedig ütemes menetrendet vezetett be” – idézi fel a budapesti ellenzéki képviselő.

Vitézy Dávid sokszor kiáll a tömegközlekedési vonalak fejlesztése mellet

Fotó: Facebook/ Vitézy Dávid

A fejlesztések meg is hozták a várt eredményt: 48 százalékkal nőtt az utasforgalom, és sokáig úgy tűnt, egyfajta „mellékvonali mintaprojektté” válhat a nagykereki pályaszakasz… Sőt! 2021-ben még az is felmerült, hogy Szeged-Hódmezővásárhely után tram-trainek kötnék össze Debrecent Nagyváraddal. Meg volt tehát minden okunk az optimizmusra… – teszi hozzá a Vasutasok Szakszervezete.

Az egyvágányú, eredetileg Debrecent Nagyváraddal összekötő vasutat 1894-ben adták át az utazóközönségnek, mely vonalat a trianoni döntés szakított ketté, és emiatt lett belőle egy Nagykerekiben végződő zsákvonal. Az 1970-es évektől több terv is született mind a villamosításra, mind a pálya meghosszabbítására, Derecske, Ártánd vagy Biharkeresztes irányába, így szüntetve meg annak zsákvonal jellegét. Nos, ezekből a tervekből nem lett semmi – írja a Vasutasok Szakszervezete, akik szerint a bezárás már október 13. után bekövetkezik.

Példaértékű összefogással újították meg

Vitézy azzal folytatja, hogy „példaértékű volt, hogy kistelepülések önkormányzatai nem újabb utakat, hanem a vasút megmentését és fejlesztését tekintették céljuknak. Nem véletlen, hogy ezt követően a tipikus magyar vidéki vasúti sikersztori és példa volt ez a vonal – amit most bizonytalan időre bezárnak.

A bezárás oka prózai: a CATL kínai akkumulátorgyár számára kell a vasútvonal helye. Az új nyomvonal rég megvan, már 2022-ben is tudni lehetett, hogy pár év múlva szükség lesz rá, de mint oly sok más vasúti beruházás kapcsán, Lázár János minisztériuma ezügyben sem csinált semmit és nem folytatta a megkezdett munkát az elmúlt években. Még a tervezés sem indult el… Így aztán most, engedve a kínai ipari nyomásnak, bezárják az egyik legsikeresebb debreceni elővárosi vonalat.

Ausztriában vagy Csehországban ez elképzelhetetlen lenne. Az is, hogy egy külföldi ipari beruházó érdeke így írja felül a helyiekét, ahogy az is, hogy a közszolgálatot és a kötelezettségeit ilyen mértékig elhanyagoló közlekedési kormányzat egy vállrándítással elintézhessen egy ilyet, sok évnyi semmittevést. De mi így élünk itt a Kárpát-medencében, és így épül le, zár be ki tudja hány évre egy kihasznált és jól működő vasútvonal. Mert ugye “most a vidék jön„, ahogy Lázár János mondta, amikor közlekedési miniszter lett 2022 végén – ahogy már a bezárt tíz vonal kapcsán is láttuk, leginkább a vasút leépítése terén bizonyult igaznak ez az ígéret, sajnos” – zárja sorait Vitézy Dávid.