Celebekkel és hősökkel püfölte el a TV2 az RTL-t

A legnézettebb 2025-ös műsorok toplistáját a teljes lakosság körében (nem nagy meglepetésre) a Hunyadi-sorozat egyik epizódja vezeti: ezt 994 ezren követték, ami nagyjából 32 százalékos közönségarányt jelent. A top tízbe egyébként négy Hunyadi-rész verekedte be magát, és ugyancsak négy epizód a TV2 már lefutott, Házasság első látásra című párkereső realityjéből. A 9-10. helyre szintén a csatorna egyik műsora került, mégpedig a műtárgykereskedéssel foglalkozó Kincsvadászok, melynek műsorvezetője Till Attila volt.

Ami pedig az eddig megnyert esték számát illeti: 2025-ben 79-et húzott be a TV2, és mindössze 32-t az RTL a kereskedelmileg kiemelten fontos korosztályban.

A két legnagyobb hazai kereskedelmi csatorna nézettségért vívott harcát hétköznap 3:2 arányban nyerte a TV2 az RTL ellen. Előbbi sikerszériája folytatódott a hétvégén is: szombaton például 19,7 százalékos közönségarányt ért el, míg az RTL csak 15,4 százalékot „hozott”. Vasárnap a különbség ennél jóval markánsabb volt: az RTL mindössze 12 százalékos közönségarányt ért el, míg a TV2 21 százalékot.

A teljes lakosság körében viszont már nem tudta megismételni a Hunyadi-bravúrt a TV2: a Farm VIP adása ugyanis lenyomta a csodasorozat 10. részét. Előbbi egyébként közel 799 ezres nézőszámot ért el, ami 24,6 százalékos közönségarányt jelent, utóbbi pedig 705 ezer nézőt ültetett a képernyő elé. A legjobb tízbe a TV2 Tények című hírműsora is beverekedte magát, a hatodik és hetedik helyre, míg az RTL Híradója a 8-10. helyet szerezte meg. A Tények legnézettebb adását több mint 631 ezren követték, míg a legtöbbek által követett RTL Híradó 600 ezres nézőszámot produkált a 16. héten.

Az RTL Árpa Attila és Dobó Kata főszereplésével gyártott napi sorozata, a Pokoli rokonok legerősebb része viszont már csak 263 ezer nézőt érdekelt. Érdekes, hogy az M4-en sugárzott Forma-1-es szaúd-arábiai nagydíjat követők száma ennél csak egy hajszállal volt kevesebb: a futamot 253 ezren nézték. A legjobb tízbe a kategórián belül egyetlen RTL Híradó került csak be, amely 246 ezer embert ültetett a képernyő elé.

A TV2-n továbbra is hasít a több mint 25 milliárd forintos büdzséből forgatott Hunyadi-sorozat. A kereskedelmi szempontból kiemelten fontos 18-59 korcsoport tagjai körében ugyanis a magyar-osztrák történelmi tévésorozat befejező, tizedik része bizonyult a legnépszerűbbnek: 361 ezren voltak kíváncsiak rá, ami 27 százalékos közönségarányt jelent. Majdnem ugyanennyi nézőt ültetett a képernyő elé a csatorna sok éve futó reality-jének celeb változata, az ismert embereket vidéken túráztató Farm VIP, melynek 29. epizódját 355 ezren követték. A TV2 énekesek és hírességek produkciójára épülő show-műsorának, A nagy duettnek az aktuális részére pedig több mint 304 ezren voltak kíváncsiak ebből a korcsoportból.

A kereskedelmi csatornák küzdelme a 16. héten is folytatódott, de nagy meglepetésben nem volt részünk.

