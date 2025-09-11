Célkeresztben az adók és az orosz drónok? Jön a rendkívüli Kormányinfó, kövesse velünk percről percre

Ma ismét Kormányinfó 10 órától Gulyás Gergely kancelláriaminiszterrel és Vitályos Eszter kormányszóvivővel, valamint vendégként ott lesz Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter is.

A csütörtöki Kormányinfót délelőtt 10 órára hirdették meg, ahol a szokásos menetrendtől eltérően Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő mellett ezúttal Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter is ott lesz. A Kormányinfóról élőben tudósítunk és a helyszínen is feltesszük kérdéseinket.

Újkori rasszizmus? Ursula von der Leyen kizárná Izraelt mindenből, ez egy újkori rasszizmus lenne? Erre a kérdésre Bóka szerint számos peremfeltétele van annak, hogy a rasszizmus ellen fel lehessen lépni. Magyarország szerint mindig fent kell tartani a korrekt kapcsolatot Izraellel. A mai nappal ítéletet hozott az Európai Bíróság, miszerint megsemmísti a Paks 2 engedélyi határozatát. Ez nem állapított meg semmilyen jogsértést Magyarországgal szemben - tette hozzá a miniszter. Nem azt mondták ki, hogy a projekt nem jogszerű, hanem hogy a közbeszerzési eljárását nem vizsgálták.

Az EU nem jó politikát követ (?) Bóka szerint valódi versenyképességi fordulat nem fog megtörténni az EU-ban. Ez további eladósodást fog eredményezni az országokban. Az EU megfogalmazta, hogy progresszív adózást szeretne látni, az otthonteremtési programok átalakítását és sok mást. Mai napon két bizalmatlansági indítványt is benyújtottak Ursula von der Leyen ellen - az egyiket a Patrióták. A befagyasztott orosz vagyonokkal kapcsolatban: az EU még szélesebb körét szeretne, de a magyar kormány szerint a legfontosabb, hogy minden jogi követelménynek megfeleljen a javaslat, hogy ne terítsék szét a tagállamokra, és az euró szerepét ne ássa alá. A napi 1 millió eurós határvédelmi büntetés miatt Orbán Viktor levelet írt az Európai Bizottságnak, de még nem kapott rá választ.

A Kormányinfó vendége: Bóka János EU-s ügyekért felelős miniszter Az őszi politikai szezon az Európai Parlament plenáris ülésével indul, ahol Ursula von der Leyen beszélt. A kormány szerint a beszéd abból a szempontból volt érdekes, hogy lesz-e érdemi változás az EU politikájában, ami politikai instabilitást okoznak - mondta Bóka János. Ehhez képest az elnök valódi háborús beszédet mondott: "Európa harcban áll". Többször esett szó a háborúról, mint a gazdaságról - tette hozzá a miniszter. Versenyképességi fordulat helyett hadigazdálkodásra van szükség, jóléti programok helyetet Ukrajna finanszírozása lesz a fókuszban. Az EU tagállamainak szuverenitása valójában illúzió - ez is kiderült a beszédből a kormány szerint. Az EU-ban nem lesz migrációs fordulat, a zöld átmenet érdemi átvizsgálás nem fog megtörténni, Ukrajna megítélése sem fog megváltozni - mindez elhibázott, az EU béna kacsa, amíg nem tesz érdemi tetteket ezek megváltoztatására. Amíg az EU bevonódik az orosz-ukrán háborúba, nem fog előre jutni.

Orosz dróntámadás és nemzeti konzultáció A biztonsági helyzetről is tárgyalt a kormány, például az orosz dróntámadás kapcsán, amely Lengyelországot érte. Magyarország kortlátlan szolidaritással áll ki Lengyelország mellett - hangzott el. A katari támadás miatt felvették a kapcsolatot Katarral, mellettük is kiáll Magyarország. Közteherviselés ügyében nemzeti konzultációt hirdet a kormány, hiszen megjelentek ellenzéki elképzelések az adórendszer átalakításáról. Ha van valami, ami nagy érdeklődésre tarthat számon, az a közteherviselés. Október elejétől postázzák a kérdőíveket.

Az Otthon Start egy hete Gulyás Gergely kancelláriaminiszter elsőként arról beszélt, hogy elindult az elmúlt idők legnagyobb otthonteremtési programja, az Otthon Start. Az első hét adatai szerint kijelenthető, hogy a pénzintézetek készen álltak, az indulás zökkenőmentes volt. Több, mint 5 ezer hiteligénylést nyújtottak be öt munkanap alatt. Az érdeklődés országos szintű. Megindult a bankok közötti verseny is, három bank 3 százalék alatt kínálja az Otthon Start hitelt. Elindult az ehhez kapcsolódó mobil alkalmazás is - közölte. Ami az építőipart illeti: három hét alatt közel 30 ezer Otthon Start-lakás építését célzó projekt futott be a kormányhoz. Azt várjuk, hogy ez a szám tovább fog nőni - tette hozzá Gulyás, aki szerint a polgármesterekkel is konzultáltak ezügyben.