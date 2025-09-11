Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p

Változó hazai szabályozás: mit vár el az Ön cégétől a hatóság?
Sokakat érint - jöjjön el!

Klasszis Talks & Wine - Fenntarthatóság 2025 ősz

2025. szeptember 17.

Részletek itt >

Közélet Bóka János Gulyás Gergely Vitályos Eszter Kormányinfó

Célkeresztben az adók és az orosz drónok? Jön a rendkívüli Kormányinfó, kövesse velünk percről percre

mfor.hu

Ma ismét Kormányinfó 10 órától Gulyás Gergely kancelláriaminiszterrel és Vitályos Eszter kormányszóvivővel, valamint vendégként ott lesz Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter is.

A csütörtöki Kormányinfót délelőtt 10 órára hirdették meg, ahol a szokásos menetrendtől eltérően Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő mellett ezúttal Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter is ott lesz. A Kormányinfóról élőben tudósítunk és a helyszínen is feltesszük kérdéseinket.

Újkori rasszizmus?

Ursula von der Leyen kizárná Izraelt mindenből, ez egy újkori rasszizmus lenne? Erre a kérdésre Bóka szerint számos peremfeltétele van annak, hogy a rasszizmus ellen fel lehessen lépni. Magyarország szerint mindig fent kell tartani a korrekt kapcsolatot Izraellel. 

A mai nappal ítéletet hozott az Európai Bíróság, miszerint megsemmísti a Paks 2 engedélyi határozatát. Ez nem állapított meg semmilyen jogsértést Magyarországgal szemben - tette hozzá a miniszter. Nem azt mondták ki, hogy a projekt nem jogszerű, hanem hogy a közbeszerzési eljárását nem vizsgálták. 

Az EU nem jó politikát követ (?)

Bóka szerint valódi versenyképességi fordulat nem fog megtörténni az EU-ban. Ez további eladósodást fog eredményezni az országokban. 

Az EU megfogalmazta, hogy progresszív adózást szeretne látni, az otthonteremtési programok átalakítását és sok mást. Mai napon két bizalmatlansági indítványt is benyújtottak Ursula von der Leyen ellen - az egyiket a Patrióták. 

A befagyasztott orosz vagyonokkal kapcsolatban: az EU még szélesebb körét szeretne, de a magyar kormány szerint a legfontosabb, hogy minden jogi követelménynek megfeleljen a javaslat, hogy ne terítsék szét a tagállamokra, és az euró szerepét ne ássa alá. 

A napi 1 millió eurós határvédelmi büntetés miatt Orbán Viktor levelet írt az Európai Bizottságnak, de még nem kapott rá választ. 

A Kormányinfó vendége: Bóka János EU-s ügyekért felelős miniszter

Az őszi politikai szezon az Európai Parlament plenáris ülésével indul, ahol Ursula von der Leyen beszélt. A kormány szerint a beszéd abból a szempontból volt érdekes, hogy lesz-e érdemi változás az EU politikájában, ami politikai instabilitást okoznak - mondta Bóka János.

Ehhez képest az elnök valódi háborús beszédet mondott: "Európa harcban áll". Többször esett szó a háborúról, mint a gazdaságról - tette hozzá a miniszter. Versenyképességi fordulat helyett hadigazdálkodásra van szükség, jóléti programok helyetet Ukrajna finanszírozása lesz a fókuszban. Az EU tagállamainak szuverenitása valójában illúzió - ez is kiderült a beszédből a kormány szerint.

Az EU-ban nem lesz migrációs fordulat, a zöld átmenet érdemi átvizsgálás nem fog megtörténni, Ukrajna megítélése sem fog megváltozni - mindez elhibázott, az EU béna kacsa, amíg nem tesz érdemi tetteket ezek megváltoztatására. Amíg az EU bevonódik az orosz-ukrán háborúba, nem fog előre jutni. 

Orosz dróntámadás és nemzeti konzultáció

A biztonsági helyzetről is tárgyalt a kormány, például az orosz dróntámadás kapcsán, amely Lengyelországot érte. Magyarország kortlátlan szolidaritással áll ki Lengyelország mellett - hangzott el. 

A katari támadás miatt felvették a kapcsolatot Katarral, mellettük is kiáll Magyarország. 

Közteherviselés ügyében nemzeti konzultációt hirdet a kormány, hiszen megjelentek ellenzéki elképzelések az adórendszer átalakításáról. Ha van valami, ami nagy érdeklődésre tarthat számon, az a közteherviselés. Október elejétől postázzák a kérdőíveket.   

Az Otthon Start egy hete

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter elsőként arról beszélt, hogy elindult az elmúlt idők legnagyobb otthonteremtési programja, az Otthon Start. Az első hét adatai szerint kijelenthető, hogy a pénzintézetek készen álltak, az indulás zökkenőmentes volt. Több, mint 5 ezer hiteligénylést nyújtottak be öt munkanap alatt. Az érdeklődés országos szintű. Megindult a bankok közötti verseny is, három bank 3 százalék alatt kínálja az Otthon Start hitelt. Elindult az ehhez kapcsolódó mobil alkalmazás is - közölte. 

Ami az építőipart illeti: három hét alatt közel 30 ezer Otthon Start-lakás építését célzó projekt futott be a kormányhoz. 

Azt várjuk, hogy ez a szám tovább fog nőni - tette hozzá Gulyás, aki szerint a polgármesterekkel is konzultáltak ezügyben. 

 

Lesz miről beszélni

A hétközi kormányülés után várhatóan szóba kerül a lengyelországi orosz drón-berepülés, vagy a kötcsei piknik utózöngéi, hiszen a kormánypárt ezzel elindította a 2026-os politikai évadot. De nagy érdeklődés kíséri az Otthon Start hitelprogramot, az szja, avagy az adózási rendszer kérdéseit is, valamint az EU-s ügyeket is - például azt, hogy a Patrióták bizalmi indítványt nyújtottak be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ellen a plenáris ülésen elhangzott beszéde miatt. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Orbán Viktor vagy Magyar Péter? Friss számok érkeztek

Orbán Viktor vagy Magyar Péter? Friss számok érkeztek

Megjelent egy közvélemény-kutatás.

Magyar Péter levelet kapott a szuverenitásvédelemtől

Magyar Péter levelet kapott a szuverenitásvédelemtől

Négy kérdést tett fel Lánczi Tamás.

Az Orbán-kormány a rossz példa – meglepő jelentés látott napvilágot

Az LMBTQ-közösség elleni politikai retorikáról.

A Patrióták nem hagyják annyiban Ursula von der Leyen mondatait

Bizalmatlansági indítványt nyújtott be Ursula von der Leyen ellen Orbánék európai pártcsaládja.

Medián: stabil előnyben a Tisza, a Fidesz kicsit javított

Megérkezett a Medián legfrissebb reprezentatív közvélemény-kutatása. 

Orbán Viktor mégis megszólalt az orosz dróntámadásról

Magyar Péter hiányolta Orbán Viktor reakcióját a Lengyelországot ért orosz dróntámadással kapcsolatban. Kicsit várni kellett rá, de megjött a reakció. 

Szijjártó Péter kommentálta Ursula von der Leyen drámai beszédét

Szijjártó Péter nem hagyta szó nélkül az Európai Bizottság elnökének drámai szavait. 

Hivatalosan is átvette a kormányzást az új francia miniszterelnök

Franciaország új miniszterelnöke, Sébastien Lecornu „mélyreható tartalmi és nem csak formai” változatásokat ígért szerdai hivatalba lépésekor.

Kormányzati Tájékoztatási Központ: Orbán Viktor dublini útját az állam fizette

Hivatalos útnak minősül Orbán Viktor múlt hétvégi, nem hivatalos írországi látogatása.

Véletlen lenne, hogy Magyarország épp most szabályozza az öngyilkos drónokat?

Az állami szervek által használt drónok szabályozásáról bocsátott társadalmi egyeztetésre rendelettervezetet a Honvédelmi Minisztérium (HM).

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja (x)

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket


Rakéta jelenik meg fizetéskor.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168