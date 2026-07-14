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Közélet Foci-vb 2026 Média Nézettségi adatok RTL TV2

Cristiano Ronaldo kiesésével nem tudott versenyezni az RTL és a TV2

Kollár Dóra
Kollár Dóra

Így alakultak a 28. hét nézettségi adatai.

A kieséses szakaszban már minden a foci-vb-ről szólt, így nem meglepő módon csak a meccsek tudtak labdába rúgni a nyári tévés uborkaszezonban. A teljes lakosság körében így alakult a toplista:

  • Portugália-Spanyolország – nyolcaddöntő: 937 407 néző
  • Spanyolország-Belgium – negyeddöntő: 731 277 néző
  • Argentína-Egyiptom – nyolcaddöntő: 666 714 néző
  • Franciaország-Marokkó – negyeddöntő: 579 330 néző
  • Norvégia-Anglia – negyeddöntő: 502 144 néző
  • Svájc-Kolumbia – nyolcaddöntő: 386 248 néző

A Portugália-Spanyolország összecsapás, amely végül egyetlen góllal hozta meg Spanyolország továbbjutását, nemcsak a teljes lakosság körében, hanem a kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-59 évesek korcsoportjában is tarolt: 564 ezer nézőt ért el brutális, 43,9 százalékos közönségarány mellett. A kiemelt kereskedelmi korcsoportban így alakult a dobogó:

  1. Portugália-Spanyolország – nyolcaddöntő: 564 830 néző, 43,9 százalékos közönségarány
  2. Spanyolország-Belgium – negyeddöntő: 420 537 néző, 36,9 százalékos közönségarány
  3. Argentína-Egyiptom – nyolcaddöntő: 373 874 néző, 35,4 százalékos közönségarány

Érdekesség, hogy a világbajnokság mellett már egy klubcsapat mérkőzése is megjelent a nézettségi toplistában, ugyanis a héten a Ferencváros az Európa Liga selejtezőjében lépett pályára a Vojvodina csapata ellen, és 2-1-es győzelmet aratott az Újvidéken rendezett meccsen, mindezt 218 ezren követték a készülékek előtt.

Nyári szünet

Az RTL és a TV2 esetében továbbra is igaz, hogy mindkét kereskedelmi tévé erősen takarékos, nyári üzemmódban működik, ez pedig a nézettségi adatokon is meglátszik. Az előző hetekhez képest ezúttal változás történt a programban, de a nézőket ezúttal is a csatornák szórakoztatóműsorainak ismétlései várták.

Az RTL-en az Egyesült Államokból, a Gordon Ramsay-féle A pokol konyhája mintájára adaptált az Éttermek csatája érkezett, amely 2026-ban tavaszán került fel először a csatorna étlapjára. A nézőket azonban ezúttal nem sikerült meggyőznie, hiszen az adások átlagosan 219 ezer nézőt vonzottak.

A TV2 az Exatlon Hungary epizódjait küldte csatába, az extrémsportos ügyességi reality több év után tért idén vissza a kereskedelmi tévé képernyőjére, a nézők azonban örömmel fogadták ezúttal is. Az ismétlésekre sem panaszkodhat a TV2, hiszen átlagosan 548 ezres nézettséget hoztak.

A focimeccsekkel nem tud versenyezni más adás
A focimeccsekkel nem tud versenyezni más adás
Fotó: DepositPhotos.com

Csendes hétvége

Szombaton az RTL először az A mi kis falunk részével készült, ami 400 ezer nézőt érdekelt, ezt a Friderikusz Show követte, amit 368 ezren néztek. Ezzel szemben a TV2 az este fő attrakciójának a Kincsvadászok ismétlését szánta, ez 354 ezer nézőig jutott.

Vasárnap az RTL-en A renitens 481 ezres közönséget hozott a teljes lakosság körében, míg a Kincsvadászok – VIP 396 ezer főt érdekelt a TV2-n – azaz összességében mindkét hétvégi napon az RTL diadalmaskodott.

Így alakult a heti végeredmény

A foci-vb alatt ez mostanra már általánossá vált, így bizonyára olvasóink sem lepődnek meg azon, hogy ismételten az M4 Sport neve mellé került a heti győzelem. A 18-59 évesek körében, a főműsoridőben mért, napi átlagos közönségarányok csatájában a közmédia csatornája 14,8 százalékot ért el, megelőzve az RTL 11,6, illetve a TV2 11,9 százalékát.

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