Csaba László: Orbán Viktor a jelenlegi stílusban nehezen kormányozhat tovább

Csaba László közgazdász, akadémikus a Magyar Hangnak adott interjút, amelyben a közbeszéd radikalizálódásáról is véleményt mondott.

„A hívek ugyan maguk nem mernek szélsőséges nézeteket hangoztatni, de szeretik hallani. Orbán nyaralása alatt ugyan visszafogottabb, emberközelibb arcát mutatta, talán a középen lévő szavazókat célozva, most azonban ismét visszalépett a jól felépített, határozott vezér képébe, aki bármit mondhat, tehet, elrendelhet”

- fogalmazott, majd úgy vélte, hogy amennyiben a jelenlegi kormány marad hatalmon jövő április után is, akkor

„a jelenlegi stílusban nehezen kormányozhat tovább Orbán Viktor.”

Csaba László inkább azt várja, hogy ebben az esetben lazítanak a rendszeren.

A Tisza Pártról is beszélt a közgazdász, aki jelenleg a szakmai programot és a jelöltek bemutatását hiányolja, hosszabb távon azonban attól tart, hogy komoly gondjai lehetnek egy esetleges Tisza-kormánynak.

Szerinte ugyanis az uniós pénzek gyors megszezése 2027-ig nem reális, utána pedig Magyarországra nézve kedvezőtlenül változnak a fejlesztési forrásokkal kapcsolatos szabályok, és ezzel véget is ér az uniós pénzekre alapozott növekedési modell időszaka. Ez pedig azt is jelenti, hogy nagyon kicsi lesz egy új kormány költségvetési mozgástere.

„Még ha a Fudan, a Budapest–Belgrád-vasútvonal, a Paks II. építését el is engednénk, akkor sem látom, hogy rendelkezésre állna a mostanáig megismert tervek finanszírozásának forrása”

- mutatott rá Csaba László, aki arra veszélyre is felhívta a figyelmet, hogy a jelenlegi kormánypártokhoz közel álló tagokból álló Költségvetési Tanács meg is vétózhatja a költségvetési törvényt, és ezzel új választások kiírását kényszerítheti ki.

Csaba László október 8-án lapcsoportunk Klasszis Klub Live című műsorának vendége lesz, ahol Ön is felteheti kérdéseit.