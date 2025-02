Csak álmodhatnak Orbán Viktor nyaralásáról a magyarok

A Publicus kutatásából végül az is kiderült, hogy Orbán Viktor nyaralása nem csak az úticélt tekintve áll messze a magyar társadalom átlagemberének lehetőségeitől, mivel mindössze a válaszadók 12 százaléka mondta azt, hogy az elmúlt évben egybefüggően el tudott menni két hétre nyaralni.

Orbán Viktor a kígyóisten templomában is megfordult Fotó: Jonoguyam

