Csak bottal ütheti a TV2 nyomát az RTL?

A nyári hétköznapokon továbbra sem durrogtatták a legkomolyabb puskaport a kereskedelmi csatornák. A felállás ezúttal sem változott, így esténként az RTL programját továbbra is a The Floor vezeti fel, amely átlagosan 309 ezer nézőt ültetett a képernyők elé a teljes lakosság körében. A kereskedelmileg kiemelten fontos, 18-59 éves korosztályban a vetélkedő 150 ezres nézettséget ért el, 12,7 százalékos közönségarány mellett – ezzel jelentősen gyengült az előző hetekhez képest.

Kasza Tibi és a Szerencsekerék a TV2 malmára hajtotta a hétköznapokon a vizet, 540 ezres átlagos nézettségével könnyedén hozta a napi győzelmeket a riválissal szemben, a heti átlag szinte teljesen megegyezett az egy héttel korábbival, így úgy tűnik, a kvízműsornak kiépült közönsége van. A kereskedelmi korcsoportban az adások átlagosan 176 ezer embert vonzottak a képernyők elé, kereken 15 százalékos közönségarány mellett.

A műsorsávok második felében mindkét kereskedelmi csatorna ismétléseket adott, ezek néhány százezres nézettséget értek el.

Beköszönt a vizes vb

A magyar tévézők számára nem túl barátságos, hatórás időeltolódással érkezett a 2025-ös vizes világbajnokság Szingapúrból. A szintén komoly magyar esélyeket hordozó úszószámok még nem kezdődtek el, ám magyar érdekeltség ennek ellenére is akadt, ugyanis férfi és női vízilabda válogatottjaink is negyeddöntőt játszottak, ezek pedig a nézettségi toplistára is befértek:

a férfi vízilabdatornán a magyar válogatott Horvátország csapatával találkozott, a 18-12-es győzelmet 243 ezren nézték;

a női válogatott Olaszországgal csapott össze, a 12-9-es eredménnyel záródó meccset pedig 157 ezren látták.

A nézőknek bejött a visszatérő kvízműsor

Fotó: TV2 Sajtószoba

Mindenki milliomos lenne?

A heti toplistát mindkét kategóriában ugyanaz a műsor tarolta le, erre pedig vasárnapig kellett várni. De nézzük, mi történt a hétvégén.

Szombaton saját gyártású műsor hiányában azon múlt a végeredmény, hogy melyik csatornán sikerült jobban a filmválasztás, a TV2 örülhetett, hiszen a Katonadolog 274 ezres nézőszámával könnyedén megelőzte az RTL által adott Godzilla Kong ellen című film 118 ezres nézettségét.

Vasárnap mindkét csatorna kvízműsorral készült, az Az ugrás – A beugratós kvíz miatt már előző cikkünkben is aggódtunk. Az RTL a 29. héten továbbra sem lehet elégedett műsorának teljesítményével, a teljes lakosság körében ugyanis mindössze 258 ezer embert érdekelt a 2024-es premierje után visszahozott vetélkedő. A helyzet a 18-59 évesek korcsoportjában sem volt az igazi, hiszen a szegmensben mindössze 117 ezres nézőszámra futotta a műsornak, 10 százalékos közönségarány mellett.

A vasárnapi győztes így egyértelműen a Palik László vezetésével érkező Legyen ön is milliomos! lett, amely a teljes lakosság körében 667 ezres nézettséget ért el, és ezzel a hét legjobban futó műsora volt. A 18-59 évesek korcsoportjában szintén a Legyen ön is milliomos! nyert, 229 ezres nézettségével és 18,7 százalékos közönségarányával egyetlen adás sem tudott versenyezni.

Ez a végeredmény

A 29. héten egyértelmű volt a TV2 fölénye, mind a hétköznapokon, mind a hétvégén jobb számokat hozott a csatorna. Bár a nyár továbbra is tombol, így kiugró nézettségek nem születnek, a heti végeredmény nem kérdéses: a 18-59 évesek korcsoportjában a TV2 megverte az RTL-t, és 15 százalékot tudott felmutatni a rivális 12,5 százalékával szemben.