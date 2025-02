Csak így verheti meg Magyar Péteréket a Fidesz

A cikk szerint a Závecz Research alapítója is úgy látja, a Fidesz a törzsszavazóihoz beszél, de választást csak akkor nyerhet, ha nem csak ideológiai kérdéseket emel a kampányba, hogy a bizonytalankodókat is megtalálja. „Egymilliónyi választópolgár Fideszhez csalogatása valamilyen jóléti intézkedésekkel valósítható meg” – fogalmazott az elemző.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!