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Közélet Sulyok Tamás

Csak októberben foglalkozik Sulyok Tamás ügyével a Velencei Bizottság

mfor.hu

Nem lesz sürgős eljárás.

A Velencei Bizottság tájékoztatta Sulyok Tamás köztársasági elnököt a testület azon döntéséről, hogy a továbbiakban – a korábbiakban jelzett sürgős eljárás helyett – rendes eljárási menetben folytatja az Alaptörvény 17. módosítási tervezetének az államfőt érintő részéhez kapcsolódó kérdések vizsgálatát – közölte a Sándor-palota a honlapján hétfőn.

Tudatták: ennek megfelelően a köztársasági elnök indítványait a legközelebbi plenáris ülésén, októberben összevontan tárgyalja a bizottság.

„Sulyok Tamás álláspontja változatlan abban, hogy a közjogi intézmények között kialakult alkotmányos konfliktus jogállami megoldására indokolt lett volna az alkotmánymódosítás benyújtása előtt az alkotmányjog terén nemzetközi szinten szaktekintélynek számító Velencei Bizottság véleményének bevárása és figyelembevétele, ugyanis ez jelenthetne garanciát az európai viszonylatban is rendkívülinek számító helyzet alapvető alkotmányos elvekkel összhangban álló rendezésére” – tették hozzá.

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