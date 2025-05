Csak századok döntöttek a Footgolf Csúcs Kupán

A negyvenkét játékos alkotta mezőny hat csapatot képviselt: a Magyar Országgyűlés Labdarúgó Válogatottat, a Magyar Borászok Nemzeti Futball Válogatottat, a Magyar Újságírók Labdarúgó Válogatottat, a Magyar Művész Válogatottat, az MVM Zrt., és az Üzletemberek csapatát.

Mostoha időjárás miatt a szokottnál kevesebb footgolf etikett szerinti öltözék volt felfedezhető a pályán. Csak azokon a játékosokon volt rövid nadrág és footgolf zokni, akik kevésbé voltak fázósak, vagy akik derűlátóan indultak útnak reggel, remélve, hogy napsütés fogadja őket Európa egyetlen footgolf pályáján. A világon mindenhol golfpályákon alakítanak ki footgolf szakaszokat és green-eket (a lyukak körüli területeket) és futball labda-méretű lyukakat. A footgolf játékosok jóval kisebbet tudnak rúgni a futball labdába, mint amekkorát a golfozók ütnek a golflabdával, ezért a footgolfot kisebb pályán létrehozott footgolf-szakaszokon játsszák. Nos, a lakitelki pálya olyan, mint egy mini golfpálya, de nem minigolf pálya(!): kicsi tó, kicsi homokakadályok, kisebb, de trükkös terepviszonyokkal tarkított szakaszok.

A győztes Újságírók válogatott

„A játékosoknak végig koncentrálniuk kellett, mert minden rúgásnál más-más körülmény és akadály nehezítette meg a cél megközelítését, vagy a labda bejuttatását a lyukba.” – mondta Forgács István versenyigazgató, a HGS PR Ügynökség ügyvezető igazgatója. „A rossz idő sem vette el a játékosok kedvét, akik nem törődve a széllel és az esővel, vidám hangulatban teljesítették a pályát. Aki az egyik pillanatban bosszankodott, mert pontatlanul rúgott, az a másik pillanatban együtt poénkodott a többiekkel, maga mögött hagyva a bosszúságát.”

A 2. Országgyűlés válogatott

Szoros versenyben alakult ki a végeredmény. A csapatverseny sorrendje úgy alakult ki, hogy az egy-egy csapat játékosai által elért pontok összegét elosztották a játékosok létszámával. Az átlagpontok alapján az Újságírók állhattak fel a képzeletbeli dobogó legfelső fokára 69,33 ponttal. Ebben a csapatban játszott többek között Borsi Gergely, az Index rovatvezetője, Csontos Róbert, a Blikk főszerkesztő-helyettese és Dzurják József labdarúgó-edző, az FTC többszörös NB I-es gólkirálya. Második lett, mindössze 0,67 ponttal lemaradva az Országgyűlés csapata, amelyet Dankó Béla országgyűlési képviselő, az MLSZ elnökségének tagja, a volt országgyűlési képviselők közül Bácskai János, Ferencváros volt polgármestere és Lipők Sándor, Kemecse polgármestere is erősítettek. Az MVM Zrt. csapata csak 25 század ponttal szorult a harmadik helyre. Szoros volt a verseny a negyedik és ötödik helyért is, ahol holtverseny alakult ki 71,25 ponttal a Művészek és az Üzletemberek között. A Művészek csapában két zenész is helyet kapott: Csabankó „DJ Candyman” Miklós, és Dajka Raul, Fonogram-díjas énekes, dalszerző.

A 3. MVM Zrt. csapata

Nem akármilyen pincészetek képviseltették magukat a BorÁszok csapatában: Darázs István, Gombola Gábor, Keresztesi József, Mayer Antal és Simon Attila személyében.

A nők mezőnyében Papp Lívia Viola , Kovács Alíz és Ágoston Erzsébet volt a sorrend. A férfiak egyéni versenyének győztese Borsi Gergely lett 62. ponttal, Sebestyén Lászlót 2 ponttal, Lipők Sándort pedig 3 ponttal előzve meg.

A Footgolf Csúcs Kupa fővédnöke Kövér László az Országgyűlés elnöke volt.

Az eseményt Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Hungarikum Liget alapítója nyitotta meg.

Lezsák Sándor az Országgyűlés alelnöke megnyitja a Footgolf Csúcs Kupát

A díjakat Gál Csaba az MVM Sportegyesület elnöke, Gelencsér Gábor a Magyar Footgolf Szövetség alapítója, Prosits Attila a Gránit Invest Ingatlanhasznosító Kft. ügyvezető igazgatója és Magyar Zoltán a Magyar Országgyűlés Labdarúgó Válogatott, egyben a Magyar Borászok Nemzeti Válogatott szövetségi kapitánya adták át.

Az esemény főtámogatói voltak: MVM Zrt., E.ON Energiamegoldások Kft.

Támogatók voltak: Gránit Invest Vagyonkezelő Kft., Lindt & Sprüngli Magyarországi Fióktelepe, Szamos Marcipán Kft.

Médiatámogatók voltak: Mfor, Privátbankár, Piac és Profit