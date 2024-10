Családbarát ország: így gazdagodnak Schmidt Máriáék

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

Mindkét szerződésben szerepel egy 748 millió forintos óvadék, amelyet az állami bérlő fizetett biztosítékként a BIF Nyrt.-nek. Emellett az Agrárminisztérium az üzemeltetési díjon felül a közüzemi költségeket is állja, illetve a parkolási díjakért is fizet, bár ezt nem részletezték a nyilvánosság számára.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!