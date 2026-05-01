Közélet Magyar Péter programja

Családi szálak Magyar Péternél: ezzel magyarázta választását – videó

A leendő miniszterelnöknek a húga és sógora is érintett.

A következő évekre, amíg Magyar Péterék kormányoznak felhagy a bírói tevékenységével Magyar Péter húga – erről beszélt a Tisza párt miniszterelnök-jelöltje, pártvezető egy péntek délután publikált videójában.

A politikus kifejtette:

„Most a régóta bíróként dolgozó húgom is hoz egy újabb áldozatot, és a férje és az én kormányzati megbízatásom idejére felfüggeszti az aktív bírói tevékenységét, hogy a hatalmi ágak összefonódásának még a látszatát is elkerüljük.”

Néhányan aggódnak

Magyar Péter ugyanis csütörtökön jelentette be az eddig még nem ismert két tárca leendő vezetőjét. Közülük az egyik az a Melléthei-Barna Márton, aki a kezdetektől Magyar Péter politikai tevékenységének jogi és anyagi támogatója és mára már közismert, hogy tavaly ősztől Magyar Péter húgának férje is egyben. Emiatt a kormányfői szék várományosa közölte:  

„Vannak, akik aggódnak amiatt, hogy egy kormánytag és a miniszterelnök között családi kapcsolat van. Ez érthető, és a helyzet nekem is komoly dilemmát okozott.”

A kétségek eloszlatására úgy reagált, hogy eddig is fontos volt, hogy Melléthei-Barna Márton munkáját a lehető legnagyobb nyilvánosság mellett végezze, és minden döntése átlátható legyen. Ezzel tudja megerősíteni a minisztériuma iránti bizalmat, és bizonyítani az alkalmasságát. A bejelentésről készült videó teljes egészében is látható lentebb. 

