Csalás gyanúja miatt nyomoznak a Semmelweis Egyetemen

Csalás gyanújával indított nyomozást a rendőrség a Semmelweis Egyetemen, értesült a Telex. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) megerősítette információikat. Mint írták: a BRFK „feljelentés alapján folytat nyomozást csalás bűntett gyanúja miatt; gyanúsítotti kihallgatás válaszadásunkig nem történt”.

Az egyetem tájékoztatása szerint Merkely Béla, az egyetem rektora tett feljelentést október 13-án, miután aznap azonnali hatályú felmondással megszüntette a Hallgatói Szolgáltatások Igazgatósága (HSZI) két vezetőjének jogviszonyát, mivel a vezetői és korábban HÖK-vezetői tevékenységükkel kapcsolatban gazdasági visszaélés alapos gyanúja merült fel.

Dr. Merkely Béla előadása a Klasszis Média Egészséggazdaság - Menedzser Egészség című konferenciáján március 27-én

Fotó: Klasszis Média

A folyamatban lévő eljárás részleteiről sem az egyetem, sem a rendőrség nem adott felvilágosítást. A Telex értesülései szerint az ügynek akár húsz érintettje is lehet, a rendőrség folyamatosan hallgatja meg őket tanúként.