2p

Közélet Political Capital Tisza Párt Választás 2026

Csalástól tart a választók majdnem fele a jövő évi parlamenti választásokon

mfor.hu

Viszonylag sokan vannak, akik szerint a választási szervek nem fogják tisztán lebonyolítani a választást.

A felfokozott politikai hangulat jele, hogy a 2026-os országgyűlési választáson való részvételi szándék rendkívül magas: a megkérdezettek 85 százaléka biztosan, további 12 százaléka valószínűleg elmenne szavazni – írja a Political Capital legfrissebb elemzésében, amit a Telex jelentetett meg.

A részvételi hajlandóságot növeli az is, hogy a választók túlnyomó többsége hatalmas tétet tulajdonít a következő választásnak. A két nagy pártot választók 85-85 százaléka vélekedik úgy, hogy a most következő választáson sokkal fontosabb részt venni, mint a legutóbbi, 2022-esen. A teljes mintában 80 százalék ez az arány, és még a pártpreferenciájukban bizonytalanoknak a kétharmada is ugyanilyen nagynak érzékeli a tétet.

Urnabontás egy szavazókörben - egymást is figyelik a szavazatszámlálók
Urnabontás egy szavazókörben - egymást is figyelik a szavazatszámlálók
Fotó: MTI/Ruprech Judit

A Political Capital kutatása arra jutott, hogy viszonylag sokan vannak, akik szerint a választási szervek nem fogják tisztán lebonyolítani a választást: a teljes mintában 28 százalék vélekedik így. Az összes megkérdezett 63 százaléka, a tiszások 90 százaléka, a bizonytalanok 63 százaléka, de még a fideszesek negyede is biztos benne, hogy a kormánypárt hozzányúl a választási szabályokhoz még a 2026-os választás előtt – foglalja össze a 24.hu

Arra, hogy a kormánypárt választási csalást fog elkövetni a hatalma megtartása érdekében, 48 százalék számít, ami súlyos bizalmatlanságot jelez. A Tisza-szavazók 79 százaléka tart ettől.

A Tisza Párt választási csalására 22 százalék számít. A fideszesek 50 százaléka várja a másik fél rosszhiszemű beavatkozását.

Másodlagos választások

A PC kutatása szerint érdekesen alakul a két nagy pártot választók másodlagos pártpreferenciája. „Amikor a pártot választani tudóktól megkérdeztük, hogy amennyiben valamilyen okból kifolyólag mégsem tudna a választott pártjára szavazni, akkor melyik másik pártra voksolna, 31 százalékuk eleve úgy nyilatkozott, hogy más pártra nem szavazna. Azok körében, akik választanának másik pártot, az MKKP-t 17, a Mi Hazánkat 16, a DK-t 7 százalék jelölte meg. A többi kis pártot négy vagy kevesebb százalékuk említette. A Fidesz a legzártabb párt, szavazóinak fele annyira elkötelezett, hogy nincs másodlagos preferenciája, 30 százalékuk a Mi Hazánkra szavazna át, más pártot pedig csak elenyésző arányban (1-2 százalék) említettek.”

