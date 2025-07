Csalódni fognak a harcosok? Napvilágra került Magyar Péter vagyonnyilatkozata

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

A megosztott információk között az is szerepel, hogy az EP-képviselői mandátuma előtti években milyen megbizatásokkal élt a politikus.

Magyar Péternek a vagyonnyilatkozata szerint tartozása nincs, viszont 100 százalékban az övé az LLM Zrt. nevű tanácsadó cég, amelynek ő a vezérigazgatója. E cég tavalyi eredményéről lapunk elsőként számolt be, amelyre a Tisza Párt vezére reagált is:

Mint írta: „A harcosok lehet, csalódni fognak. A propagandának jó vergődést!” – írta a posztjában a politikus, hozzátéve: „Phileas Fogg után szabadon, utolsóként a hatóság is megkapja a hivatalos példányokat a holnap déli határidő előtt egy perccel.”

A Tisza Párt mind a hét európai parlamenti (EP) képviselője elkészítette a vagyonnyilatkozatát. Ezzel annak az áprilisban elfogadott jogszabálynak tettek eleget, amely az EP-képviselőket arra kötelezi, hogy az országgyűlési képviselőkével azonos tartalmú vagyonnyilatkozatot adjanak be. A párt honlapján bárki megtekintheti, vagy akár le is töltheti onnan és elemezgetheti az információkat, amiről Magyar Péter tájékoztatott a Facebook-oldalán.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!