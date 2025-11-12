Cseh Katalin is csatlakozik az új balos párthoz

Cseh Katalin, a Momentum országgyűlési képviselője csatlakozik a Barabás Richárd által bejelentett új politikai mozgalomhoz. A Facebook-oldalán megosztott videóban Cseh arról beszél, hogy „túl sok a tesztoszteron, és túl kevés az emberség” a magyar politikában, de ezen változtatni szeretne. A videóból az is kiderült, hogy Humanisták lesz az új szerveződés neve, a pártszínük pedig a rózsaszín lesz – írja a Telex.

Barabás Richárd a videóban azt mondta, jobb lenne a következő parlament, „ha egy kicsit több szivárványos és EU-s zászló lenne ott, kicsit több elfogadás és kevesebb kirekesztés”.

Cseh Katalin is új pártban próbál szerencsét

Fotó: Facebook/Cseh Katalin

„Tudom, hogy sokan érzik most azt, amit én: hogy kell még valami más. Nem új ellenség, hanem új hang. Nem új vezér, hanem új közösség. Ezért kezdek most bele egy új munkába olyan emberekkel, akik szintén hisznek egy szabadabb, európaibb és emberségesebb Magyarországban. Legyünk humanisták” – írta bejegyzésében Cseh Katalin.

A bejelentésre egyből reagált a Momentum, közleményükben azt írták: „Csalódás, hogy Cseh Katalin más utat választott. Csalódtunk benne, mert bár a Momentum útja valóban fájdalmas lemondásokkal jár, hisszük hogy ez a helyes irány. Mi ezen az úton haladunk tovább. Cseh Katalin nélkül is minden erőnkkel a kormányváltásért fogunk dolgozni a 2026. április 12-ig hátralévő 151 napban.”

A Momentum idén nyáron jelentette be, hogy nem indulnak a 2026-os országgyűlési választáson, mert szerintük azzal segítik legjobban a kormányváltás ügyét, ha nem állnak a Tisza Párt útjába – írta a Telex.