Cseh Katalin is csatlakozik az új balos párthoz

A Humanisták a rózsaszínt választották.

Cseh Katalin, a Momentum országgyűlési képviselője csatlakozik a Barabás Richárd által bejelentett új politikai mozgalomhoz. A Facebook-oldalán megosztott videóban Cseh arról beszél, hogy „túl sok a tesztoszteron, és túl kevés az emberség” a magyar politikában, de ezen változtatni szeretne. A videóból az is kiderült, hogy Humanisták lesz az új szerveződés neve, a pártszínük pedig a rózsaszín lesz – írja a Telex.

Barabás Richárd a videóban azt mondta, jobb lenne a következő parlament, „ha egy kicsit több szivárványos és EU-s zászló lenne ott, kicsit több elfogadás és kevesebb kirekesztés”.

Fotó: Facebook/Cseh Katalin

„Tudom, hogy sokan érzik most azt, amit én: hogy kell még valami más. Nem új ellenség, hanem új hang. Nem új vezér, hanem új közösség. Ezért kezdek most bele egy új munkába olyan emberekkel, akik szintén hisznek egy szabadabb, európaibb és emberségesebb Magyarországban. Legyünk humanisták” – írta bejegyzésében Cseh Katalin.

A bejelentésre egyből reagált a Momentum, közleményükben azt írták: „Csalódás, hogy Cseh Katalin más utat választott. Csalódtunk benne, mert bár a Momentum útja valóban fájdalmas lemondásokkal jár, hisszük hogy ez a helyes irány. Mi ezen az úton haladunk tovább. Cseh Katalin nélkül is minden erőnkkel a kormányváltásért fogunk dolgozni a 2026. április 12-ig hátralévő 151 napban.”

A Momentum idén nyáron jelentette be, hogy nem indulnak a 2026-os országgyűlési választáson, mert szerintük azzal segítik legjobban a kormányváltás ügyét, ha nem állnak a Tisza Párt útjába – írta a Telex.

Nem az osztogatáshoz kell szerinte.

A rövid távú lakáskiadás tilalma jogszerű, a rendelet 2026. január 1-jén hatályba léphet – foglalta össze Soproni Tamás.

Bajban van a Megasztár?

Érdekesen alakultak a televíziós nézettségi adatok az elmúlt héten.

A miniszterelnök az ATV vendége volt, közel 15 év kihagyással.

„Tabuk nélkül” fog válaszolni?

Negyvenéves álma teljesült be Szijjártó Péternek

Újabb tisztsége lett a miniszternek, kedvenc klubja pedig rögtön milliárdokat kapott.

Itt van Orbán Viktor válasza, hogy elfogadja-e Magyar Péterrel a vitát

Válaszolt Orbán Viktor miniszterelnök Pintér Bence győri polgármester felkérésére, amely szerint november 15-ére nyilvános vitára hívta Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét és a hivatalban lévő kormányfőt.

Megszólalt a BRFK az ominózus hétvégi drograzziáról

Nem véletlenszerű, ad hoc drograzzia volt a napokban egy belvárosi szórakozóhelyen.

A Nemzeti Választási Iroda oldala szerint Horváth Alexander nyert az időközi választáson.

Orbán Viktor Washingtonban

„Ez a megállapodás csak az amerikai cégeknek lesz jó és a Fidesz-oligarcháknak” – olvasóink is értékeltek

A héten Orbán Viktor miniszterelnök és delegációja Donald Trump amerikai elnökkel tárgyalt több gazdasági téma mellett az orosz olaj- és gázhasználat lehetőségéről. Olvasóink nem lelkesek az eredmények láttán. Hozzászólásokból válogattunk.

Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

