Csepel polgármestere utcafórumot hirdetett

Tóth Endre tankerületi vezető február 5-én még örömét fejezte ki a Kölcsey Iskola felújítása miatt. Az egyeztetésről akkor Borbély Lénárd polgármester is beszámolt a közösségi oldalán.

Csepel önkormányzata az elmúlt években saját forrásból újított fel egy-egy általános iskolát. Borbélyék eddig összesen több mint hárommilliárd forintot költöttek a programban. A fejlesztéseknek a szülők és a gyerekek is örültek, és a tankerület sem kifogásolta azokat.

A csepeli önkormányzat keddi sajtóközleménye szerint a polgármester arra kéri a már felújított intézmények szülői közösségeit, hogy szolidaritásból ők is támogassák a petíciót.

