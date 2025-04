Csillag István Simicska Lajos szerepéről is beszélt az MNB-alapítványok ügyében

Szerinte Simicska Lajos letűnésével 2014 és 2015 fordulóján történhetett valami. „Simicska Lajos, mint egy társuralkodó, dönthetett minden gazdasági vezető kinevezéséről. Amikor ő már nincsen ott, akkor ez a szoros felügyelet is lekerül mindenről, így többek között a Nemzeti Bank gazdálkodási tevékenységéről. Ebben a pillanatban nem tudjuk pontosan, hogy milyen megfontolásból és kik, de együtt döntenek, hogy ezt ki kell használni kiváló munkaszerzésre, kivitelező építőipari vállalatoknak, vagy ingatlan ügyekkel foglalkozó cégek számára” – összegezte.

Csillag szerint „azt is tudjuk, hogy ebben az országban egy fillér nem tud átgurulni Pestről Budára anélkül, hogy a miniszterelnök azt ne hagyná jóvá”. „Tehát azt gondolnám, hogy ezt, ami ott létrejött, azt a legfelső szinten dönthették el, és nem biztos, hogy arra a célra szánták, mint amiről most több mint tíz évvel később az ÁSZ-vizsgálatok szólnak” – jegyezte meg.

„Meglepetés a közvéleménynek is, hogy az ÁSZ ilyen alapos vizsgálatot tartott, de valószínűleg ez azzal is összefügg, hogy az új jegybankelnök Varga Mihály kvázi tisztán akarta átvenni a jegybankot” – mondta arról, hogy vizsgálatok indultak az MNB-alapítványok feltételezett gazdasági visszaélései miatt. A volt közlekedési és gazdasági miniszter, hozzátette, hogy Varga Mihály a jegybankot addig ért hazai és nemzetközi kritikák elhárítása miatt szerette volna tisztázni, mi történt az MNB alapítványainak ügyében.

Hiszen a létrehozásukat jóvá kellett hagynia a nemzetgazdasági miniszternek, és Orbán Viktornak is – érvelt Csillag a Kubrádió műsorában.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!