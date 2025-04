Új protokoll a csípő- és térdprotézisekre

Az orvosok 80 százaléka nem műt eleget, ezért aztán még pénz is marad a kasszában.

Kapcsolódó cikk Vannak műtétek, amikre pénz is lenne, mégis duzzadnak a várólisták Az orvosok 80 százaléka nem műt eleget, ezért aztán még pénz is marad a kasszában.

A pandémia előtt 28 ezer beteg várt valamilyen műtéti beavatkozásra, jelenleg pedig több mint 32 ezer beteg van a várólistákon. Március utolsó napján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adatai szerint 23 366-an várnak valamilyen protézis műtétre — számol be róla az Economx. Kiss Zsolt, a NEAK főigazgatója többször is hangsúlyozta, hogy tavaly a várólistákra szánt forrás 40 százalékát nem használták fel a kórházak, ezért változásra volt szükség.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!