Csőd és maffiázás, kisvárosi kampány a Fidesz és a Tisza nélkül

A vasárnapi időközi polgármester-választás a 20 ezer lakosú Gyömrőn tökéletes terep lehetett volna arra, hogy a Fidesz és a Tisza Párt összemérje erejét, de sem a kormánypárt, sem a legnagyobb ellenzéki párt nem indított saját jelöltet a Pest megyei városban. A 20 ezres lélekszám már az a szint, ami általában az országos pártokat is érdekelni szokta, de Gyömrőn a Mi Hazánkon kívül kizárólag civil polgármesterjelölt közül lehet majd választani. Azért is lehetett volna ideális terep a Fidesz és a Tisza erőfelmérőjének a gyömrői polgármester-választás a 2026-os parlamenti választás előtt, mert a 2024-es európai parlamenti választáson gyakorlatilag döntetlenre végeztek a településen: 3157 szavazatot kapott a Tisza, 3135 szavazatot kapott a Fidesz listája. A 2022-es parlamenti választáson a Fidesz még fölényesen elverte helyben az ellenzéki összefogás jelöltjét.

Város a csőd szélén

Fotó: Répás Tamás/Facebook

A Fidesz és a Tisza annyira kerüli egymást, hogy még azt sem lehet tudni, kit támogatnak. Viszonylag nagy Tisza Sziget működik Gyömrőn, de csak az országos üzeneteket terjesztik, semmi utalás nincs arra, hogy a tiszásoknak kire kéne szavazniuk. Az elvileg harcos Fidesz csak az egyik önkormányzati egyéni választókerületben áll rajthoz, de az ottani jelölt, Novák Csaba Facebook-oldaláról sem derül ki, hogy ki lenne a tökéletes polgármester a kormánypárt számára.

Gyömrő polgármestere, a Jó Itt Élni (JIÉ) jelöltjeként tavaly megválasztott Tóth János júniusban jelentette be, hogy egy évvel a választások után polgármesterként és egyéni képviselőként is lemond.

Mint ismert, városunk nehéz anyagi helyzetben van. Az elmúlt hónapokban folyamatosan azon dolgoztunk, hogy rövid távon kezeljük, középtávon pedig megoldjuk a problémákat. A mögöttünk hagyott időszakban azonban olyan indulatok szabadultak el mind a közösségi médiában, mind a képviselő-testületben, mely számomra lehetetlenné teszi az érdemi munkavégzést

- indokolta a lemondását.

A nehéz anyagi helyzet gyakorlatilag csődközeli helyzetet jelent. A Magyar Narancs helyszíni riportja szerint az önkormányzati finanszírozási rendszer átalakítása révén a települések elestek a személyi jövedelemadó helyben maradó részétől, ami épp az olyan városokat ütötte meg, mint Gyömrő, vagy a hatalmasra nőtt Érd, ahol nincsenek jelentős vállalatok. A jövedelemadót elbukták, iparűzési adóból pedig nem lehetett pótolni ezt a kiesést. A városi büdzsé júniusig 500 millió forint mínusznál járt, miközben a kiadási főösszeg 4,5 milliárd forint.

A lemondott polgármester javaslatára Répás Tamás vette át a város vezetését főállású alpolgármesterként a Jó Itt Élni színeiben, és ő tekinthető talán a vasárnapi választás fő esélyesének. Ez leginkább annak köszönhető, hogy egy helyi erős ember támogatását élvezi. A Jó Itt Élni ugyanis Gyenes Levente szervezete. Gyömrőt 2002 és 2024 között ő vezette, de számos beruházás mellett több botrányos ügye is volt, például letartóztatták, mert a gyanú szerint tagja lehetett egy biztonsági őröket foglalkoztató, több mint 1,5 milliárd forintnyi adót elcsaló, számlagyáros bűnszervezetnek. 2023 márciusában helyezték szabadlábra a polgármestert, aki ezután nyomkövetővel a lábán dolgozott. A 2024-es választáson korábbi helyettese (Tóth János) mellett kampányolt, aki be is ülhetett a székébe.

Gyenes Leventének azonban bárhogyan is alakuljon az élete, városunkban mindig helye lesz és helye kell, hogy legyen, hiába akarják az ellenzéki jelöltek őt száműzni, elüldözni Gyömrőről! A jövőben szeretném igénybevenni majd a kapcsolatait Gyömrő érdekében, szeretném meghallgatni a véleményét, tanácsait több kérdésben is a munkám során

- írta Répás Tamás.

Legnagyobb kihívói Horváth István, aki a 2024-es polgármester-választáson 27 százalékkal lett második egy helyi civil szervezet színeiben, és Kisberk Szabolcs, aki a Mi Hazánk sajtófőnöke és mintegy 9 százalékos eredménnyel legutóbb negyedik lett. Mindketten azzal kampányolnak, hogy különböző közvélemény-kutatások szerint nekik van a legnagyobb esélyük legyőzni Répás Tamást. Horváth szerint Gyömrő a csőd szélén van, ellenben ő kidolgozott egy olyan gazdasági csomagot, amely megmenti a várost. Ennek lényege, hogy nem akar lakossági megszorításokat és ingatlanadót bevezetni, ellenben mutyik helyett piaci alapra helyezné az önkormányzati szerződéseket, és ezzel szerinte jelentős bevételnövekedést lehetne elérni. Kisberk más hangnemet képvisel, szerinte az embereknek elege van a város maffiaszerű irányításából, ellenben ő rendet és közbiztonságot teremtene, a város pénzügyeit pedig költségvetési felügyelő bevonásával oldaná meg.

Kettejük között van együttműködés. Megegyeztek abban, ha Horváth István nyeri a vasárnapi választást, akkor Kisberk vezetheti azt a vizsgálóbizottságot, amelynek célja a városban eluralkodott korrupció teljes és végleges felszámolása.