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Közélet

Csorognak vissza a Nemzeti Kulturális Alapból kiutalt támogatások

mfor.hu

Százmilliókat küldenek vissza. 

Újabb személyek, cégek és szervezetek fizették vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól (NKA) kapott támogatásokat, így a 17 milliárd forintból már 2,16 milliárd visszakerült – írja a 24.hu. 

Május elején az Index közérdekű adatigénylése után derült ki, hogy addig kik fizették vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatásokat, köztük volt például Kis Grófo, most pedig már Muri Enikő is felkerült a visszafizetők listájára, aki a Sugarloaf énekeseként három új dalának szövegírására kapott 5 millió forintot. Ez is az Index újabb közérdekű adatigénylését követően derült ki. A portál a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőhöz fordult az információkért. 

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter június 5-én Facebook-posztjában szólította fel azokat, hogy akik úgy érzik, nem áll biztos lábakon a korábban nyertes pályázatuk, azok egyelőre késedelmi kamat nélkül visszautalhatják a felvett támogatást. Mint emlékezetes Hankó Balázs, az Orbán-kormány kulturális és innovációs minisztere több milliárd forint kiutalásáról döntött civil szervezeteknek, előadóknak és művészeknek. 

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