Csúf adattal szembesülhetett a MÁV – vészesen fogy a türelem?

A Népszava megbízására készített augusztus elején reprezentatív felmérést a Publicus. E szerint azok közül, akik legalább néhány havonta szoktak vonaton utazni, minden második ember azt mondta, elégedett vagy inkább elégedett a MÁV szolgáltatásaival, 47 százalék pedig inkább elégedetlen.

A portál emlékeztetett, 2023 augusztusában ugyanerre a kérdésre válaszolva a vonatot rendszeresen használók körében 68 százalékos volt az elégedettségi mutató, és 31 százalék volt az elégedetlenek aránya.

A rengeteg fennakadás megingatta a bizalmat

Fotó: Depositphotos

Politikai kérdés

A cikk szerint az összes megkérdezett pontosan egyharmada lát javulást a vonatközlekedésben, 39 százalék szerint ellenben romlott a helyzet, további 27 százalék viszont nem tapasztalt változást. Ugyanakkor az emberek ezt a kérdést is politikai meggyőződésük szűrőjén áteresztve vizsgálják a Népszava szerint, ugyanis jelentősek az eltérések a megítélés terén a kormánypárti és ellenzéki szavazók közt. Mint írták:

A Fidesz szavazóinak 70 százaléka lát pozitív változást, az ellenzékieknek csak 18, a bizonytalanoknak 23 százaléka tapasztal ilyesmit. Az ellenzékiek 57 százaléka szerint romlott a helyzet.

A kutatásból végül kiderült, a vasutat rendszeresen használók viszont első kézből tapasztalják a MÁV problémáit: tízből legalább nyolc ember tapasztalt kését az elmúlt évben az utazásai során, csupán 17 százalék mondta, hogy nem történt vele ilyen. A vonatozók több mint negyede (26 százalék) arról számolt be, hogy szinte minden alkalommal késett a szerelvény, amivel utazott, 50 százalék pedig több alkalommal élt át ilyesmit.