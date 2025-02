Csúnya dolgokat feltételeznek Orbán Viktorról, Rogán Antalhoz hasonlítják

Arra a kérdésre, „mennyire tartja valószínűnek, hogy Orbán Viktor személyesen érintett korrupciós bűncselekményekben”, az összes válaszadó 35 százaléka a „nagyon valószínű”, további 18 százalék pedig az „inkább valószínű” választ jelölte meg. Vagyis 53 százalék arra hajlik, a miniszterelnök maga is korrupciós bűncselekmények elkövetője lehet. Az „egyáltalán nem valószínű” válaszok aránya 20, az „inkább nem valószínű” aránya pedig 10 százalék, vagyis összesen kevesebb, mint egyharmad gondolja, hogy a miniszterelnök nem vesz részt ilyen ügyekben.

A felmérés elsősorban főként Rogán Antal washingtoni szankcionálására fókuszált, többek között arra, mennyire hiszik el a magyarok a miniszterrel szembeni amerikai korrupciós vádakat. A kutatás során azonban a Publicus arra is kíváncsi volt, hogy a kérdezettek mit gondolnak, vajon a maga a kormányfő is érintett lehet-e korrupciós bűncselekményben – tette hozzá a cikk.

A Népszava megbízásából készített nemrég reprezentatív kutatást a Publicus Intézet, amelyből kiderült, nemcsak Rogán Antal kabinetminiszterről, hanem magáról Orbán Viktor kormányfőről is minden második magyar azt gondolja, hogy érintett lehet korrupcióban.

A magyarok véleménye szerint a miniszterelnök is érintett lehet egyes botrányokban.

