Csúnya vereség várhat Orbán Viktorra egy német lap szerint

Erről is vitatkoztak a Klasszis Média szubjektív műsora, az Ez Viszont Privát e heti adásában újságíróink, Bózsó Péter, Vég Márton és Wéber Balázs.

Orbán Viktornak mostanában „erősen elhalványult a csillaga”, aminek nemcsak a „Fidesz-államban” virágzó korrupció miatt növekvő elégedetlenség az oka, hanem a tartós gazdasági válság és a magas infláció is, idézi a Rheinische Post cikkét laptársunk, a szintén Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.

Magyarországon, Szlovákiában és Szerbiában is egyre növekszik az elégedetlenség.

