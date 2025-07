Csúnyán lebuktatja Orbán Viktorékat Rácz András a kárpátaljai magyar halála ügyében

- nyitja az újabb, Sebestyén József, a magyar kormányzati kommunikáció szerint az ukrán sorozók által agyonvert kárpátaljai férfi ügyéről szóló bejegyzését Rácz András Oroszország-szakértő.

Kapcsolódó cikk Rácz András: valaki magyar oldalról nem mond igazat a meghalt kárpátaljai férfi ügyében A kormánymédia és Orbán Viktor videója ütközik.

Miután vasárnap délelőtt Rácz a képek összehasonlítása alapján rájött, hogy az egyik kormányközeli lap által a férfiról közölt, illetve az Orbán Viktor Facebook-oldalára kitett videón szereplő férfi nem lehet ugyanaz, erre most már bizonyíték is van.

„A valóság viszont az, hogy nem, ez nem Sebestyén József. Az a kép egy másik, 40 éves férfit ábrázol. A történetét a Kárpáti Igaz Szó írta meg május 27-én. Ezt a férfit május 17-én vitték be egy ungvári hadkiegészítőbe. Súlyos betegségben szenvedett, emiatt felmentése is volt a hadkötelezettség alól, mégis bevitték. A toborzóirodában rosszul lett – erről maguk a TCK-sok tettek közzé felvételt – , kórházba is került, de kómába esett”