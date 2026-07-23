Csúnyán visszaszólt az ÁSZ elnöke Magyar Péternek

Mint arról percről percre tudósításunkban is olvashatott, Magyar Péter a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón jelentette be, hogy elrendelték az Állami Számvevőszék teljes átvilágítását. A miniszterelnök indoklásában egyebek mellett úgy fogalmazott, hogy ennek az a célja, hogy az ÁSZ végre maradéktalanul és lelkesen el tudja végezni alkotmányos feladatait. A kormányfő emellett megismételte, hogy más intézmények vezetőivel együtt az ÁSZ elnökének is távoznia kell.

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Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) közleményben reagált a miniszterelnök mondataira. Mint írták, üdvözlik az ÁSZ működésére, hatáskörére, ellenőrzési jogosítványaira vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát. Az ÁSZ a korábbi években is több, az ellenőrzés hatékonyságát javító jogszabály-módosítást kezdeményezett, a jogalkotó munkáját javaslataival most is segíteni fogja. Az ÁSZ ugyanakkor vissza is szólt Magyar Péternek, mint írták:

„Az Állami Számvevőszék ugyanakkor hangsúlyozza azt is, hogy a mindenkori kormánynak tiszteletben kell tartania a hatalmi ágak elválasztásának elvét. Az ÁSZ ellenőrzési tevékenysége során minden más szervezettől, így a kormánytól is függetlenül, az Alaptörvényben meghatározott feladatköre szerint végezte és végzi tevékenységét. Az ÁSZ nem a kormány alá rendelt szerv, a demokratikus hatalommegosztás rendszerében nem a végrehajtó hatalom része, hanem az Országgyűlés szerve, ezért az ÁSZ működésének felülvizsgálatára egy demokratikus alkotmányos rendszerben a kormány nem jogosult. Az ÁSZ ellenőrzi a kormányt, nem a kormány az ÁSZ-t.”

Az ÁSZ emellett külön reagált az ÁSZ-elnök távozását követelő felszólításra is. Mint írták: