3p
Közélet Magyar Péter

Csúnyán visszaszólt az ÁSZ elnöke Magyar Péternek

mfor.hu

Megérkezett a reakció a kormányszóvivői tájékoztatóra.

Mint arról percről percre tudósításunkban is olvashatott, Magyar Péter a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón jelentette be, hogy elrendelték az Állami Számvevőszék teljes átvilágítását. A miniszterelnök indoklásában egyebek mellett úgy fogalmazott, hogy ennek az a célja, hogy az ÁSZ végre maradéktalanul és lelkesen el tudja végezni alkotmányos feladatait. A kormányfő emellett megismételte, hogy más intézmények vezetőivel együtt az ÁSZ elnökének is távoznia kell.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) közleményben reagált a miniszterelnök mondataira. Mint írták, üdvözlik az ÁSZ működésére, hatáskörére, ellenőrzési jogosítványaira vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát. Az ÁSZ a korábbi években is több, az ellenőrzés hatékonyságát javító jogszabály-módosítást kezdeményezett, a jogalkotó munkáját javaslataival most is segíteni fogja. Az ÁSZ ugyanakkor vissza is szólt Magyar Péternek, mint írták:

„Az Állami Számvevőszék ugyanakkor hangsúlyozza azt is, hogy a mindenkori kormánynak tiszteletben kell tartania a hatalmi ágak elválasztásának elvét. Az ÁSZ ellenőrzési tevékenysége során minden más szervezettől, így a kormánytól is függetlenül, az Alaptörvényben meghatározott feladatköre szerint végezte és végzi tevékenységét. Az ÁSZ nem a kormány alá rendelt szerv, a demokratikus hatalommegosztás rendszerében nem a végrehajtó hatalom része, hanem az Országgyűlés szerve, ezért az ÁSZ működésének felülvizsgálatára egy demokratikus alkotmányos rendszerben a kormány nem jogosult. Az ÁSZ ellenőrzi a kormányt, nem a kormány az ÁSZ-t.”

Az ÁSZ emellett külön reagált az ÁSZ-elnök távozását követelő felszólításra is. Mint írták:

„az Állami Számvevőszék elnöke visszautasítja a miniszterelnöknek az ÁSZ elnök személyét érintő kijelentéseit, azokat az ÁSZ alkotmányos függetlenségét sértő, Magyarország újkori demokráciájában példátlan kormányzati beavatkozási kísérletként értékeli.

Az ÁSZ és annak elnöke mindenkor az Alaptörvénynek és a jogszabályoknak megfelelően látta és látja el feladatát.

Különösen visszás az ÁSZ függetlenségét sértő beavatkozási kísérlet amiatt is, hogy – törvény alapján kötelező ellenőrzésként – a többi érintett párttal egyetemben jelenleg zajlik a Tisza Párt kampány-finanszírozásának számvevőszéki vizsgálata. A vizsgálatot a Számvevőszék a törvénynek megfelelően az országgyűlési választást követő egy éven belül folytatja le.”

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Telex: az NKA-botrány újabb gyanúsítottját tartóztatták le

Telex: az NKA-botrány újabb gyanúsítottját tartóztatták le

Egy hónapig került őrizetbe.

Ismét fájdalmas hír jött az üzemanyagokról

Ismét fájdalmas hír jött az üzemanyagokról

Újabb áremelkedést hoz a péntek.

Magyar Péter dörzsölheti a tenyerét: óriási a Tisza fölénye

Magyar Péter dörzsölheti a tenyerét: óriási a Tisza fölénye

Az elmúlt 36 évben nem történt hasonló.

Komoly kihívást jelenthet a Balaton-átúszás újbóli elhalasztása

Komoly kihívást jelenthet a Balaton-átúszás újbóli elhalasztása

Jelentős szervezési kihívás merülhet fel.

Magyar Péter miniszterelnök a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivői sajtótájékoztatón 2026. július 16-án

Megvágják az állami cégvezetők fizetését, 20 évre visszamenőleg lesznek vagyonosodási vizsgálatok – ez történt a kormányszóvivőin

Ma fél 1-től ismét kormányszóvivői tájékoztatót tart a kormány.

Lemondott Kovács Gergely alpolgármestere

Lemondott Vadász Gábor (Momentum), a XII. kerület alpolgármestere; a politikus lemondását azzal indokolta, hogy megromlott a munkakapcsolata Kovács Gergely (Magyar Kétfarkú Kutya Párt) polgármesterrel.

Évtizedekre visszamenőleg vizsgálják a végrehajtói rendszer visszaéléseit

A Schadl–Völner-ügy is fókuszban a végrehajtói vizsgálóbizottságnál.

Tovább dagad az NKA-botrány: újabb személyt vettek őrizetbe

Már több gyanúsítottja van a milliárdos botránynak.

Megvan, mikor választhatják ki a közmédia új őreit

Megvan, mikor választhatják ki a közmédia új őreit

Várhatóan az augusztus 31-i ülésén dönthet az Országgyűlés a Független Közmédia Testület tagjairól – közölte Radnai Márk (Tisza) az Országgyűlés művelődési bizottságának alelnöke a testület szerdai ülésén.

Szijjártó Péter meghallgatását kérné a Tisza Párt a BYD-nél vállalt szerepe miatt

Szijjártó Péter meghallgatását kérné a Tisza Párt a BYD-nél vállalt szerepe miatt

A volt külgazdasági és külügyminisztert is meghallgatná az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának ülésén a Tisza Párt, hogy konkrét kérdéseket tehessenek fel neki az új pozíciójával kapcsolatban – mondta Czakó Czirbus Pál, a bizottság kormánypárti tagja a testület szerdai, zárt ülése után.

Hogyan végezze 3 ember egy 10 fős csapat munkáját? Így hoz mérhető hasznot az AI

Hogyan végezze 3 ember egy 10 fős csapat munkáját? Így hoz mérhető hasznot az AI


Ugyanazt az Excel-táblát másolgatják.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG