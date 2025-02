Csurran, cseppen a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetőjének, nem panaszkodhat

Kapcsolódó cikk Amire sokan vártak: kijött az Integritás Hatóság elnökének a vagyonnyilatkozata is Sokan várták, hogy rápillanthassanak Biró Ferenc, az Integritás Hatóság (IH) elnökének legfrissebb vagyonnyilatkozatára.

Az elmúlt években az MTVA mellett (ahol az Online Igazgatóságot vezette) javadalmazást kapott a Kommentár Alapítványtól (ugyancsak havi egymillió forint feletti értékben) és a Magyar Sörgyártók Szövetségétől (500 és 1 millió forint között) is, kisebb összegeket pedig a Budapesti Corvinus Egyetemtől és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemtől is.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke, Lánczi Tamás politológus is közzétette a vagyonnyilatkozatát, vette észre a Telex. (Délelőtt pedig lapunk szúrta ki az Integritás Hatóság elnökének vagyonnyilatkozatát.)

