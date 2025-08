Csúszik a nagy Kossuth téri rekonstrukció

Egyúttal a kormány arról is döntött, hogy miután a Kúria visszakapja majd az egykori székhelyét, amely évtizedekig Néprajzi Múzeum volt, teljesen ki kell költöznie a mostani, Markó utcai épületeiből, és azokat megfelelő átalakítás után a Legfőbb Ügyészség kapja meg.

