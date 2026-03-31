Curtiséknek nincsen tovább, de a TV2 megint nagyot kaszált

Az RTL-en a hétköznapok nyitányaként ezúttal is a jelenlegi évadjával véglegesen befejeződő Pokoli rokonok várta a nézőket: a rivális családok mindennapjait bemutató sorozat a teljes lakosság körében átlagosan 438 ezer nézőt érdekelt. Ez nagyjából megfelel annak a szintnek, amit az epizódok rendszeresen hozni tudtak. A kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-59 évesek korcsoportjában 195 ezren nézték részenként, 14,1 százalékos közönségarány mellett.

A program második felében kapott helyet A legjobb ajánlat műtárgykereskedős műsor, amelynek formátumát még 2023-ban vásárolta meg Dániából az RTL, azonban 2025 végéig a fiókba tette, miután az alapötlet túlságosan hasonlított a TV2 által az Egyesült Királyságból adaptált Kincsvadászok koncepciójára. A késői, negyed 10-es kezdés ellenére a csatorna alapvetően elégedett lehet A legjobb ajánlat teljesítményével, amely átlagosan 346 ezer főt érdekelt a teljes lakosság körében.

Új érkező mutatkozott be a TV2-n is, a több év után visszatérő Exatlon Hungary adásait 619 ezren nézték átlagosan. Az extrémsportos ügyességi vetélkedő azonban igazán a kiemelt kereskedelmi korcsoportban hozott erős számokat, az átlagosan 292 ezer néző és 22,1 százalékos közönségarány figyelemre méltó eredmény. Az Exatlon Hungary hétfői része pedig tarolni is tudott a szegmensben,

ugyanis a 18-59 évesek körében 349 ezren figyelték az eseményeket 25,4 százalékos közönségarány mellett, ami az egész hét legjobb eredménye lett.

Sportesemények

A hét legjelentősebb focimeccse, amely a nézettségi toplistára is felkerült, a Magyarország-Szlovénia felkészülési meccs volt, ahol Schön Szabolcs góljával nyert a magyar válogatott – ezt 506 ezren követték a készülékek előtt. A magyar első osztályú bajnokságban a válogatott szünet miatt ezúttal nem rendeztek fordulót.

A Forma-1 Japánba érkezett: Szuzukában a Mercedes 19 éves olasz tehetsége, Kimi Antonelli állhatott fel a dobogó legfelső fokára, egymásután már a második versenyen – ezt a korai reggel 7-es vasárnapi kezdés mellett 252 ezren látták.

Újabb pár búcsúzott a TV2-s közönségkedvencben

Mi történt a hétvégén?

A hétvégén nem változott a menetrend az egy héttel korábbi felálláshoz képest, így ismét ugyanazok a szórakoztatóműsorok kerültek szembe egymással. Szombaton az RTL-en az A mi kis falunk új évadjának friss epizódját 564 ezren követték. A csatornák harcában a mérleg ezúttal is az RTL javára billent, a TV2-n adott Kincsvadászok – VIP 437 ezer nézőig jutott.

Az összeválogatott celebsereget felvonultató A nagy duett vasárnap ezúttal is a hét legjobbja lett a TV2-n a teljes lakosság körében: az éneklős műsor legújabb része 765 ezer nézőt érdekelt, azaz megint imádták a tévézők. Az adásban ezúttal egyébként Curtis és felesége, Barna Judie esett ki.

Az RTL-en párhuzamosan ezúttal is a Cápák között futott: az üzleti vetélkedő 368 ezer nézőig jutott, ami nem nevezhető erős eredménynek.

Így alakult a heti végeredmény

Bár A mi kis falunk hétvégente jól tartja magát, és A legjobb ajánlat is ígéretes számokat mutat, a visszatérő, hagyományosan jól nézett Exatlon Hungary, valamint a jelenleg a tévézők kedvencének számító A nagy duett ezúttal is bebiztosította a TV2 győzelmét. A 18-59 évesek körében, a főműsoridőben mért, napi átlagos közönségarányok csatájában a TV2 18,4 százalékos közönségarányt ért el, szemben az RTL 14,8 százalékával.