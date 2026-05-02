5p
Közélet Kultúra

Dagad a botrány a Nemzeti Kulturális Alapnál, újabb lemondást jelentettek be

mfor.hu

Both Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója is lemond a Nemzeti Kulturális Alap Bizottságában betöltött tagságáról az NKA finanszírozási botránya miatt.

A Válasz Online-nak adott, szombaton közzétett interjúban a döntést azzal indokolta, hogy a testület nem kapott teljes körű információkat a vitatott támogatási konstrukcióról, a döntéshozatal és a közzététel átláthatósága sérült, ezért nem kíván szakmai legitimációt adni a kialakult működésnek.

Both Miklós a Válasz Online-nak hangsúlyozta, hogy a kialakult helyzetben a bizottság bizalmával és szakmai hitelével visszaéltek. Miközben a testület szakmai alapon működött, utólag olyan döntési és közzétételi hiányosságok váltak láthatóvá, amelyek miatt nem rendelkezett a felelős mérlegeléshez szükséges teljes információs háttérrel. „Ez az, amivel nem tudok közösséget vállalni” – fogalmazott.

A botrányt kirobbantó Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumáról (KKPIKI) szólva felidézte, hogy a bizottság 2024 novemberében valóban tett elvi javaslatot egy ideiglenes kollégium létrehozására, amely kiemelt állami kulturális programokat és emlékéveket képes kezelni. Emlékeztetett arra, hogy a nagyobb léptékű, összművészeti programsorozatokhoz a korábbi NKA-gyakorlatban is kapcsolódtak ideiglenes testületek. „A mi elvi hozzájárulásunk egy szakmai feladatot ellátó testület létrehozására vonatkozott, nem egy zárt, minisztériumi szereplőkből álló, utólag jelentősen felduzzasztott forrás felett rendelkező döntési mechanizmusra” – hangsúlyozta.

Kitért arra, hogy a bizottság tagjai az elektronikus pályázatkezelő rendszerben kizárólag a saját maguk által felügyelt szakmai kollégiumok anyagaihoz kapnak hozzáférést, ez és a nyilvános közzététel körüli anomáliák nem tették lehetővé, hogy a KKPIK konkrét döntéseit érdemben kövesse.

Elismerte, hogy a Hagyományok Háza is kapott 300 millió forintot ezen a csatornán.

Mint mondta, esetükben a szakágazati kormányzattal előzetesen, több körben leegyeztetett támogatásról volt szó, amely az éves szakmai működéshez szükséges mozgástér részbeni biztosításáról szólt. A Hagyományok Háza támogatását a bizottság hivatalos határozatban, a részvétele nélkül bírálta el és hagyta jóvá, a vonatkozó összeférhetetlenségi szabályoknak megfelelően – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy az összeget szakmai feladatokhoz rendelten, dokumentált és elszámolható módon fogadták és használják fel.

A bizottság munkájára visszatérve kiemelte, hogy a testület nem kapta meg időben azokat az információkat, amelyek nélkülözhetetlenek lettek volna a felelős döntéshozatalhoz, a döntések tényleges következményeivel és a konkrét forráselosztási gyakorlattal csak utólag szembesült. „A saját felelősségem abban áll, hogy jóhiszeműen bíztam abban: a hivatali rendszer biztosítja a jogszabályoknak megfelelő nyilvánosságot és az érdemi kontrollt” – mondta. Hangsúlyozta: amikor világossá vált, hogy a bizottság nem kapta meg a felelős kontrollhoz szükséges teljes képet, indítványozta a vitatott kifizetések befagyasztását, teljes iratbetekintést szorgalmazott, és kollégáival együtt kezdeményezte a hiányos beszámoló elfogadásának visszavonását.

„A legutóbbi napok fejleményei után arra a következtetésre jutottam, hogy az NKA Bizottságában betöltött tagságomat nem tudom tovább vállalni” – mondta, hozzátéve: lemondása nem menekülés a felelősség elől, épphogy annak vállalása. „Nem kívánok szakmai legitimációt adni olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltételei sérültek” – fogalmazott.

A Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma körül kirobbant 17 milliárd forintos pénzosztási botrány miatt a héten Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója is lemondott NKA bizottsági tagságáról.

Tarr Zoltán leendő kulturális miniszter pénteken közzétett Facebook-posztjában az ügy kapcsán ígéretet tett arra, hogy a teljes NKA-hálózatot átvilágítják. „Azonnali és átfogó vizsgálatot indítok az elmúlt időszak összes gyanús, szakmai kontroll nélkül kiosztott támogatásának ügyében. Látni akarjuk, hova gurultak a forintok, és milyen politikai vagy kampánycélokat szolgáltak a háttérben” – hangsúlyozta.

Mint írta, itt már régen nem csupán arról van szó, hogy Hankó Balázs miniszter az – egyébként jórészt a Fidesz-KDNP képére átalakított – NKA szakmai kuratóriumait megkerülve, a saját asztalánál, egy személyben osztogatott százmilliókat az állampárt kiszolgálóinak és a kiválasztottaknak. „Egyre erősebb bizonyosságunk kezd lenni arról, hogy a kulturális támogatások rendszere a politikai hűbérrendszer és a burkolt kampányfinanszírozás eszközévé züllött, különösen a választást megelőző időszakban. Közpénzből vásároltak politikai lojalitást” – fogalmazott. „A következő időszak feladata lesz, hogy ezt a romlott rendszert gyökerestől megváltoztassuk” – hangsúlyozta, hozzátéve: a felelősségre vonás elkerülhetetlen, aki a magyar kultúrára és a művészeti életre szánt forrásokat saját vagy pártja politikai pecsenyéjének sütögetésére használta, annak felelnie kell.

Ha a vizsgálat hűtlen kezelést vagy joggal való visszaélést állapít meg, a jogi következmények nem fognak elmaradni. Vége a következmények nélküli Magyarországnak – írta. „Szétválasztjuk a pártot és az államot. Ennek a gátlástalan összefonódásnak a Tisza-kormány felállásával véget vetünk. A magyar kultúra autonóm, a művészet pedig nem a mindenkori hatalom PR-osztálya. Visszaállítjuk a szakmai testületek, így az NKA függetlenségét és döntési jogkörét. Elég volt abból, hogy a minisztériumok pártkasszaként és kifizetőhelyként működjenek. Rendet teszünk, a kultúrát pedig visszaadjuk azoknak, akiket illet: az alkotóknak és a magyar embereknek” – hangsúlyozta posztjában Tarr Zoltán.

(MTI)

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG