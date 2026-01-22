2p

Közélet Gazdasági bűnözők nyomában

Dagad a gázmaffia-ügy

mfor.hu

Több gyanúsított, és az előzetesben lévők letartóztatásának meghosszabbítását is kérte az ügyészség.

A korábbi 34 után mostanra már 37 emberrel szemben folyik eljárás az egy éve kirobbant gigantikus áfacsalási ügyben – válaszolta a 444 kérdésére a Fővárosi Főügyészség. „A gyanúsítottak közül 5 fővel szemben továbbra is költségvetési csalás, míg a többi terhelttel szemben közokirat-hamisítás megalapozott gyanúja miatt folyik az eljárás” – közölte a vádhatóság. Az ügyben érintett egyik cégnél január 13-án kényszertörlési eljárást rendeltek el, a másiknál több mint kétmilliárdos adóhiányt állapítottak meg a múlt év végére.

Az ügyészségtől kapott korábbi tájékoztatások szerint a 37 gyanúsítottból ketten már tavaly január óta előzetes letartóztatásban vannak. Mindkét letartóztatott ártatlannak vallja magát, emellett nem lehet megállapítani azt sem, hogy pontosan milyen szerepük volt a láncolatban.

Az ő előzetes letartóztatásukat többször meghosszabbították, a mostani kör január 28-án jár le, de az ügyészség azt közölte, hogy ezúttal is „indítványozta a kényszerintézkedés határidejének 2026. március végéig történő meghosszabbítását, melyről a nyomozási bíró a napokban dönt”. 

A hatalmas adócsalási, az úgynevezett gázmaffia-ügyről az első hírek 2025 januárjában jelentek meg.

