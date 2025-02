Kósa Lajos elveszi a standuposok kenyerét — tüntetés Debrecenben

Az országgyűlési képviselő, volt polgármesternek, Kósa Lajosnak is üzent:

A cívisváros főterén mintegy 1500-2000 ember gyűlt össze, köztük akkugyár-ellenes tiltakozók és Tisza Sziget-tagok. A vonulás előtt a Bruti néven ismert Tóth Imre humorista szólt a tiltakozókhoz, aki a közelmúltban jelentette be, hogy a kutyapártból a Magyar Péter-fele Tisza Párthoz igazolt. Ostorozta az ellenzéki pártokat, amiért azok – szerinte – magukra hagyták a debrecenieket. Leginkább azonban a Fideszt és a párt helyi politikusait kárhoztatta.

Újabb akkumulátorgyárak elleni tüntetést tartott szombaton Debrecenben a Miakő (Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület) a hajdú-bihari Tisza Szigetekkel közösen. A közeli Mikepércsen is összegyűltek a beruházást ellenzők, akik a hajdú-bihari megyeszékhelyen demonstrálókhoz hasonlóan gyalog vonulva közelítik meg a két település közötti ipari parkot, ahová több akkumulátorgyárat, illetve azok beszállító üzemeit építették meg — számol be az eseményekről a Magyar Hang.

Az akkumulátorgyárak elleni szombati demonstráción a humorista Bruti is hallatta hangját.

