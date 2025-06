Demeter Szilárdék 2075-ig bérbe adták az Óbudai sziget egy részét

Kapcsolódó cikk Tavaly letartóztatták, most ismét munkába állt Óbuda polgármestere Szabadlábon védekezhet.

Azt írta közleményében: “Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat vezetőjeként üdvözlöm, hogy a Petőfi Kulturális Ügynökség végre felismerte, önmagától nem képes a Hajógyári-szigeten a tulajdonában lévő terület megfelelő hasznosítására és ezért bérbe adta azt. A PKÜ már többször bizonyította alkalmatlanságát a területtel való ügyetlenkedéseivel, így reménykedek benne, hogy az új bérlő végre a sziget jellegét figyelembe véve fogja hasznosítani a területet. Emlékeztetnék arra, hogy a Hajógyári-sziget ezen részén évekkel ezelőtt civilekkel közösen magam akadályoztam meg a brutális, tájidegen beépítési terveket, melyek a kerületi lakók érdekeivel szembemenve kizárólag a rezsim oligarcháinak vagyonát gyarapították volna. Ahogy azt is hangsúlyozni kell, hiába a mi kerületünk része a Hajógyári-sziget, hiába érintené a lakók életét az ott folyó beruházás vagy fejlesztés, a PKÜ sosem kereste az önkormányzatot, hogy az elképzeléseiről egyeztessen. Éppen ezért mint a kerület vezetéséért, a lakók érdekeiért felelős polgármester kezdeményezem az új bérlővel való egyeztetéseket. Határozott szándékom elérni, hogy az új fejlesztések a kerületünkben élők mindennapi életét, nyugalmát ne zavarják, illetve a területen továbbra se épüljön lakóingatlan.”

