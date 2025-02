Újabb feljelentést tesz a DK metrókocsi ügyben

Gy. Németh Erzsébet, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője sajtótájékoztatón emlékeztetett arra, hogy amit a DK korábban gyanított, most be is igazolódott: elismerte a BKV vezérigazgatója, hogy az oroszok nem felújították, hanem újragyártották a 3-as metró szerelvényeit — tájékoztatott az ellenzéki párt.

A DK képviselője már két alkalommal is feljelentést tett az ügyben, mivel a beruházásra költött pénzből klímás, sokkal korszerűbb és újabb metrószerelvényeket tudott volna beszerezni a főváros.

Az M3-as metróvonalon az állomások is megújultak

Fotó: MTI/Mónus Márton

„A Budapesten tanulók, dolgozók, az itt közlekedők megérdemlik, hogy normális közlekedésük legyen, és nyáron ne 30 fokban kelljen a metrón utazniuk” – fogalmazott Gy. Németh Erzsébet, hozzátéve: újabb feljelentést tesz, hogy a budapestiek tisztességes körülmények között utazhassanak a fővárosban.

Nemes Gábor, a DK közlekedési szakpolitikusa elmondta: a DK már 2020 elején kezdeményezett egy széleskörű vizsgálatot, aminek eredményeként világossá vált, hogy újragyártott szerelvényeket hoztak vissza Oroszországból.

„Éppen ezért érthetetlen, hogy miért kellett sort keríteni egy hosszú, költséges vizsgálatra, ha a vezérigazgató már akkor tudta, hogy a szerelvények újragyártott járművek” – fogalmazott.