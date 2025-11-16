A Demokratikus Koalíció kiáll a petesejt donáció engedélyezését

Pár hétig úgy tűnt, hogy ez megváltozik, Takács Péter egészségügyi államtitkár számos meddőségi klinikát és civil szervezetet járt meg, hogy ennek az engedélyezéséről egyeztessen. A parlament a jövő héten szavazott volna a petesejt donációról, pénteken azonban indoklás nélkül elhalasztották a szavazást, úgy tudjuk, a javaslat ellen a KDNP és az egyházak emeltek kifogást. A gyerekbarát kormány tehát tett róla, hogy kevesebb gyerek szülessen, méghozzá az egyházak, vélhetően a katolikus egyház nyomására – teszi hozzá a DK

A DK szerint ez elfogadhatatlan, legkésőbb a kormányváltás után lehetővé kell tenni a magyar pároknak is a petesejt donációt, ha máshogy nem lehet gyerekük.

A párt képviseletében Földi Judit még hozzátette: Mi nem fogjuk cserben hagyni ezeket a párokat! Mi meghallgatjuk őket, és megküzdünk az egyházakkal is azért, hogy lehessen gyerekük, mert meg fogjuk védeni a gyermekhez és családhoz való jogukat!