2p
Közélet DK

A Demokratikus Koalíció kiáll a petesejt donáció engedélyezését

mfor.hu

Magyarországon évek óta azzal szembesülnek a meddő párok, hogy ha petesejt donációra lenne szükségük a gyermekvállaláshoz, akkor Szlovákiába, Csehországba, Ausztriába vagy még messzebb kell menniük, mert hazánkban ez nem engedélyezett – írja a Demokratikus Koalíció (DK) sajtóközleményében.

Pár hétig úgy tűnt, hogy ez megváltozik, Takács Péter egészségügyi államtitkár számos meddőségi klinikát és civil szervezetet járt meg, hogy ennek az engedélyezéséről egyeztessen. A parlament a jövő héten szavazott volna a petesejt donációról, pénteken azonban indoklás nélkül elhalasztották a szavazást, úgy tudjuk, a javaslat ellen a KDNP és az egyházak emeltek kifogást. A gyerekbarát kormány tehát tett róla, hogy kevesebb gyerek szülessen, méghozzá az egyházak, vélhetően a katolikus egyház nyomására – teszi hozzá a DK

A DK szerint ez elfogadhatatlan, legkésőbb a kormányváltás után lehetővé kell tenni a magyar pároknak is a petesejt donációt, ha máshogy nem lehet gyerekük.

A párt képviseletében Földi Judit még hozzátette: Mi nem fogjuk cserben hagyni ezeket a párokat! Mi meghallgatjuk őket, és megküzdünk az egyházakkal is azért, hogy lehessen gyerekük, mert meg fogjuk védeni a gyermekhez és családhoz való jogukat!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A trójai faló a mecklenburgi Ankershagenban

Török Gábor furcsa párhuzamot lát a miniszterelnök interjújában

A politikai elemző két idézetet állított egymással szembe az Orbán Viktor szerinti primitív gondolkodásról.

MR-berendezés

Hiányosságok a kecskeméti kórház külső MR-vizsgálatainál

A kórház emiatt tavaly márciusában felmondta az alvállalkozó céggel fennálló szerződését. Az ügy Kollár Kinga, a Tisza Párt európai parlamenti képviselőjének nyári posztjával pattant ki.

Hétfőn Orbán Viktor fontos bejelentésre készül

Hétfőn Orbán Viktor fontos bejelentésre készül

Délelőtt közös sajtótájékoztatót tart Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével.

Pintér Bence győri polgármester és Magyar Péter a Tisza Párt vezetője úgy tűnik jól megérti egymást

Győr alpolgármestere is jelentkezett Tisza-jelöltnek

Magyar Péter szombaton a városházán is járt, miután nagygyűlést tartott a városban Orbán Viktor miniszterelnökkel párhuzamosan.

Ezzel az adatsorral szembesítették Orbán Viktort – A hét ábrája

Mit mutat a gyerekszegénységről a grafikon?

Valami fontosról megfeledkezett Magyar Péter Győrben

Orbán Viktor után a Tisza elnöke is színpadra állt. „Soha nem álltunk még ilyen jól”, mondta, mégis maradhatott hiányérzete a közönségnek.

Kínos helyzetbe került Kövér László? Lemondtak egy konferenciát

Kínos helyzetbe került Kövér László? Lemondtak egy konferenciát

Nem lett volna elég vendég? Az utolsó pillanatban kellett lemondani két eseményt is.

Váratlant is húzott Orbán Viktor Győrben

Nem beszélt, válaszolt a miniszterelnök, íme néhány érdekesebb részlet a győri eseményről.

Mit válaszol Magyar Péter Orbán Viktornak Győrben? Itt megtudja!

Mit válaszol Magyar Péter Orbán Viktornak Győrben? Itt megtudja!

Néhány óra különbséggel beszél a két politikus, itt van Magyar Péter válasza.

A rendőrség sem árulta el, ki kamerázta be Magyar Péter győri fórumának helyszínét

A rendőrség sem árulta el, ki kamerázta be Magyar Péter győri fórumának helyszínét

Legalábbis egyelőre.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168