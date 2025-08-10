Digitális honfoglalást hirdetett Orbán Viktor

Szeptember 20-án tartják meg a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozóját a Papp László Arénában „Digitális honfoglalás” címmel – tette közzé Orbán Viktor a Facebook-oldalán. A kormányfő szerint a céljuk egy „személyes, komoly, építő és hazaszerető digitális közösségi tér” létrehozása, amely ellenpólust jelentene a „névtelen, felelősség nélküli, gyűlöletkeltő és romboló digitális világnak”.

A DPK tagjainak küldött hírlevelében Orbán beszámolt arról, hogy jelenleg 56 744 tagot számlálnak, és 1203 új kör alapítására irányuló kérelem érkezett.