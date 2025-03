Direkt gyengének mérik Orbán Viktort az ellenzéki kutatások?

Felidézte, hogy Horn Gábor (Republikon) januárban még arról beszélt, hogy nem lát kormányváltó hangulatot, a Fidesz őrzi bástyáit, majd nem sokkal később már ők is előnyt mértek a Tisza Pártnál. Zila János emlékeztetett: több intézet vezetője is beszélt arról 2022-ben, hogy a nem nyilvános adatok az ellenzék messze rosszabb esélyeit mutatták, mint a publikált felmérések. Mindez rámutat azokra az érdek-összefonódásokra, amelyek révén a közvélemény-kutatások szakmai­sága áldozatul esik a politika hatalmi igényeinek – tette hozzá.

A legalacsonyabb keresetűeknél is még mindig toronymagasan vezet Orbán Viktor formációja.

– mondta a Magyar Nemzetnek . Az mondta: a közvélemény-kutatások a kormánypártok erejét is alábecsülték, a Fidesz–KDNP listatámogatottságát átlagosan négy százalékkal kevesebbre mérték 2022-es tényleges eredményénél.

Zila János azt mondta: a 2022-es ország­gyűlési választások előtt is átlagosan 9,1 százalékkal mérték felül a baloldalt, miközben az ellenzék a katasztrófa felé menetelt.

Az Alapjogokért Központ elemzője, Zila János szerint az „ellenzéki” közvélemény-kutatások az ellenzéki érzelmű szavazókat akarják egy gyűjtőpárt felé terelni, amikor olyan felméréseket közölnek, amelyek szerint fej fej mellett áll, akár már vezet is a Tisza Párt.

