2p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Direkt36: bedöntötték volna a Tiszát saját informatikusain keresztül

A portál szerint titkosszolgálati nyomásra szálltak rá a rendőrök a Tiszát segítő informatikusokra, miután zajlott egy gyanús művelet a párt bedöntésére

Egy jól szervezett akció zajlott a Tisza Párt informatikai rendszerének bedöntésére, majd amikor a párthoz kötődő emberek le akarták ezt buktatni, titkosszolgálati nyomásra rendőrségi eljárás indult ellenük, több jel szerint mondvacsinált indokkal – derül ki a Direkt36 birtokába jutott dokumentumokból és bizalmas forrásokból gyűjtött információkból – írja a Direkt36 portál. A teljes cikk itt érhető el.

Brutális gyanú ügyében indult a folyamat

2025 nyár közepén már régóta kiélezett politikai küzdelem zajlott a Fidesz és a Tisza Párt között, amikor a Nemzeti Nyomozó Iroda bejelentést kapott arról, hogy gyermekpornográfia gyanúja merült fel két magyar férfinél. A bejelentésre külön felhívta a figyelmüket az egyik titkosszolgálati szerv, az Alkotmányvédelmi Hivatal, és nyomást gyakorolt a rendőrségre, hogy minél gyorsabban végezzenek házkutatást a két személynél, egy 19 éves és egy 38 éves férfinél.

A nyomozók a házkutatáson azzal szembesültek, hogy két, a Tisza Párthoz köthető informatikushoz érkeztek, így egy politikai jelentőséggel bíró ügybe csöppentek.

Több tucat adathordozót foglaltak le, köztük szervereket, telefonokat, laptopokat, SD-kártyákat. Ezeken azonban utóbb semmi nyomát nem találták gyerekpornónak.

Előkerült viszont több száz, üzenetváltásokat tartalmazó képernyőfotó, amelyekből egy nagyon furcsa beszervezési kísérlet rajzolódott ki. 

Politico: az unióban régóta tartanak a magyar kormány szivárogtatásától

„Senkit sem érhet meglepetésként, hogy Orbán emberei tájékoztatják Moszkvát”, fogalmazott Donald Tusk, uniós szinten pedig megtették az óvintézkedéseket is.

Nagyon furcsa bejegyzést közölt Orbán Viktor

Egyre zavarosabb Szijjártó Péter telefonjának ügye.

„Az EU ebben a felállásban egy elnyomó, zsarnoki rendszer” – Olvasóink reagáltak a héten Brüsszelben történtekre

Orbán Viktor miniszterelnök a magyar energiaellátás védelmére és a nemzeti szuverenitás fenntartására hivatkozva, korábbi döntésétől eltérve Brüsszelben vétózott. Ursula von der Leyen kitart a terv mellett, olvasóink pedig elmondják, kinek van igaza – szerintük.

Itt van, mekkorát kaszált a Fradi a történelmi jó szerepléssel

Sokkal többet is kaphatott volna.

Orbán Viktor bejelentette: erről döntött a kormány az éjszaka

A Csehországban történtekre reagáltak.

Megvan, ki lehet a CPAC Hungary legnevesebb külföldi vendége

Az argentin elnök is Budapestre látogat.

86 éves korában elhunyt Chuck Norris (frissítve)

A legendás amerikai színész és harcművész csütörtökön halt meg egy kórházban Hawaii szigetén.

A válogatott korábbi vezére lett az MLSZ új alelnöke

A válogatott korábbi csapatkapitányát, Szalai Ádámot választották meg a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) harmadik, utánpótlásért felelős alelnökének a szervezet Telkiben tartott pénteki közgyűlésén.

Megnyitja a pénzcsapot a kormány, segítséget kap a bajba került ágazat – ez volt a csütörtöki Kormányinfó

A szokásos időpontban rendezték a tájékoztatót.

Szájer József intézete ismét hallat magáról

A 2024-ben megalapított, Szájer József nevével fémjelzett Szabad Európa Intézetről azóta nem lehetett hallani semmit, mióta tavaly nyáron közzétették az úgynevezett szuverenitásindexüket. A politikus érdeklődésünkre adott válaszából az derül ki, hogy az intézet él és virul.

