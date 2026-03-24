Direkt36: bedöntötték volna a Tiszát saját informatikusain keresztül

Egy jól szervezett akció zajlott a Tisza Párt informatikai rendszerének bedöntésére, majd amikor a párthoz kötődő emberek le akarták ezt buktatni, titkosszolgálati nyomásra rendőrségi eljárás indult ellenük, több jel szerint mondvacsinált indokkal – derül ki a Direkt36 birtokába jutott dokumentumokból és bizalmas forrásokból gyűjtött információkból – írja a Direkt36 portál. A teljes cikk itt érhető el.

Brutális gyanú ügyében indult a folyamat

2025 nyár közepén már régóta kiélezett politikai küzdelem zajlott a Fidesz és a Tisza Párt között, amikor a Nemzeti Nyomozó Iroda bejelentést kapott arról, hogy gyermekpornográfia gyanúja merült fel két magyar férfinél. A bejelentésre külön felhívta a figyelmüket az egyik titkosszolgálati szerv, az Alkotmányvédelmi Hivatal, és nyomást gyakorolt a rendőrségre, hogy minél gyorsabban végezzenek házkutatást a két személynél, egy 19 éves és egy 38 éves férfinél.

A nyomozók a házkutatáson azzal szembesültek, hogy két, a Tisza Párthoz köthető informatikushoz érkeztek, így egy politikai jelentőséggel bíró ügybe csöppentek.

Több tucat adathordozót foglaltak le, köztük szervereket, telefonokat, laptopokat, SD-kártyákat. Ezeken azonban utóbb semmi nyomát nem találták gyerekpornónak.

Előkerült viszont több száz, üzenetváltásokat tartalmazó képernyőfotó, amelyekből egy nagyon furcsa beszervezési kísérlet rajzolódott ki.