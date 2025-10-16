Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Közélet Gazdasági bűnözők nyomában

Direkt36: szélsebesen elajándékozta luxusingatlanjait Matolcsy Ádám barátja

Az ÁSZ-jelentés után sok lett az ajándék.

A Matolcsy Ádám baráti körébe tartozó Somlai Bálint, az MNB körüli üzletek egyik fő haszonélvezője néhány napon belül több értékes ingatlanját is elajándékozta, miután az Állami Számvevőszék (ÁSZ) márciusban nyilvánosságra hozta a jegybank alapítványainak gigantikus vagyonvesztésről szóló jelentését - írja a Direkt36. Tavasszal ezzel lépett szintet az MNB botránya, az ÁSZ nem sokkal később feljelentést is tett, a Matolcsy-klánba tartozok pedig vészhelyzeti üzemmódba kapcsoltak.

Így tett az a Somlai Bálint is, akiről most a Direkt36 nyomozta ki, hogy a rá nézve is súlyosan terhelő megállapításokat tevő ÁSZ-jelentést követő napokban több saját ingatlant papíron a családtagjai nevére iratott. A tulajdoni lapok szerint Somlai nyolc nappal az ÁSZ-jelentés után a feleségének ajándékozta a vízivárosi, 150 négyzetméteres lakásukat, másnap pedig az apja nevére került át az 1881 négyzetméteres telken álló tihanyi háza és a közelében futó magánút is. Ezekben Somlai Bálint holtig tartó haszonélvezeti jogot kapott.

Publicus: a Tisza vezet 6 hónappal a választás előtt

A bizonytalanok aránya 29 százalék.

Elébe vág Orbán Viktor Magyar Péternek október 23-án

A magyar miniszterelnök a Kossuth téren, a Tisza Párt elnöke várhatóan a Hősök terén szónokol majd október 23-án. A miniszterelnök fog előbb beszélni.

Magyar Péter szerint őt is lehallgatták Lázár János brüsszeli emberei

Várhelyi Olivér pedig nem mond igazat? Megszólalt a kémügy idején uniós diplomataként szolgáló Tisza-elnök.

Kínos témát hozott elő Lázár János, de nem emlékszik semmi fontosra

A brüsszeli kémbotrányról is megszólalt a miniszter.

A 41. hét nézettségi adataiban felbolydult az állóvíz.

A Fidesz nagy megszorításokra készülhet, ha kormányon marad – állítja a volt jegybankelnök

Surányi György az MNB volt elnöke a Forbes Money Summit konferencián beszélt erről.

A tömeges csalások miatt meg kell ismételni a választásokat Tiszaburán

A választás napján rengeteg videó és hangfelvétel készült szavazatvásárlásról, befolyásolásról.

Magyar Péter: a vagyonadó önbevallásos rendszerben működne

A NAV csak kirívó esetekben indítana vizsgálatot a vagyonadóval kapcsolatban – mondta Magyar Péter a Szabad Európának. Több tízezer közpénzes szerződés felülvizsgálatát ígérte, Magyarországot pedig megbízható NATO-szövetségesként képzeli el a jövőben.

Börtönbe vonul Sarkozy, de már idén ki is jöhet onnan

A 70 éves egykori francia elnöknek egy hét múlva kell börtönbe vonulnia, de a kora miatt kérvényezheti a szabadlábra helyezését. 

A politikai hirdetések utáni világ: mesébe bújtatott propaganda

Igen kreatív emberek dolgoznak az ügyön. 

