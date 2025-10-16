Direkt36: szélsebesen elajándékozta luxusingatlanjait Matolcsy Ádám barátja

A Matolcsy Ádám baráti körébe tartozó Somlai Bálint, az MNB körüli üzletek egyik fő haszonélvezője néhány napon belül több értékes ingatlanját is elajándékozta, miután az Állami Számvevőszék (ÁSZ) márciusban nyilvánosságra hozta a jegybank alapítványainak gigantikus vagyonvesztésről szóló jelentését - írja a Direkt36. Tavasszal ezzel lépett szintet az MNB botránya, az ÁSZ nem sokkal később feljelentést is tett, a Matolcsy-klánba tartozok pedig vészhelyzeti üzemmódba kapcsoltak.

Így tett az a Somlai Bálint is, akiről most a Direkt36 nyomozta ki, hogy a rá nézve is súlyosan terhelő megállapításokat tevő ÁSZ-jelentést követő napokban több saját ingatlant papíron a családtagjai nevére iratott. A tulajdoni lapok szerint Somlai nyolc nappal az ÁSZ-jelentés után a feleségének ajándékozta a vízivárosi, 150 négyzetméteres lakásukat, másnap pedig az apja nevére került át az 1881 négyzetméteres telken álló tihanyi háza és a közelében futó magánút is. Ezekben Somlai Bálint holtig tartó haszonélvezeti jogot kapott.