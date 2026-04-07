J. D. Vance: „A brüsszeli bürokraták elnyomják a magyarokat”

Az alelnök kiemelte, az Egyesült Államok azt akarja, hogy Európa sikeres legyen, hogy az európai családoknak megfizethető legyen az energia, és a kontinens energiafüggetlen, sőt domináns legyen. Vance leszögezte, hogy ahogy tud, igyekszik segíteni Orbán Viktornak az előtte álló parlamenti választáson.

„Nem kell, hogy a magyarok az Egyesült Államok alelnökére hallgassanak, nem ezért jöttem, de szeretnék üzenetet küldeni, különösen a brüsszeli bürokratáknak, akik mindent megtettek, hogy elnyomják a magyarokat, mert nem szeretik azt a vezetőt, aki kiállt a népéért” – fogalmazta meg véleményét az amerikai alelnök.

Orbán Viktor erre reagálva megköszönte Donald Trumpnak és Vance-nek, hogy kiálltak Magyarország mellett. Az Egyesült Államok a világ legerősebb országa, és ők ma a szövetségeseink, Magyarország békéje és biztonsága így garantált – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök J.D. Vance-szel, az Amerikai Egyesült Államok alelnökével közösen tartott sajtótájékoztatóján kedden Budapesten.

J.D. Vance és Orbán Viktor a közös sajtótájékoztatón

Orbán Viktor felidézte: amerikai alelnök utoljára 30 éve járt Magyarországon, és 20 éve nem volt itt ilyen magas rangú látogató az Egyesült Államokból.

Kiemelte: Donald Trump megválasztásával aranykor köszöntött be a magyar-amerikai kapcsolatokban, 2025 a rekordok éve volt a gazdasági együttműködésben. Úgy értékelt, különösen fontos a magyar-amerikai energetikai együttműködés, amely nélkül nem lehetne Magyarország energiabiztonságát garantálni és a rezsicsökkentést fenntartani. A kormányfő kitért az Egyesült Államok békeerőfeszítéseire is, amelyeket – mint mondta – Magyarország mindig is támogatott.

Orbán Viktor véleménye szerint Magyarországon szokatlanul durva és nyílt külföldi titkosszolgálati beavatkozás zajlik a választásokba. Ennek fényében különösen üdvözöljük az Egyesült Államok elnökének döntését, amellyel megszüntette az amerikai pénzügyi beavatkozást másik országok politikai folyamataiba – fogalmazott.

