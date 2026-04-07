Közélet Egyesült Államok Fidesz Választás 2026 J. D. Vance Orbán Viktor

J. D. Vance: „A brüsszeli bürokraták elnyomják a magyarokat”

Orbán Viktor élenjárt az energiabiztonság és az energiafüggetlenség terén, és az európai vezetőknek, akik az energiaválsággal küzdenek, csupán követniük kellett volna a magyar miniszterelnök példáját – jelentette ki kedden budapesti látogatásán J.D. Vance amerikai alelnök a Karmelita kolostorban Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján.

Az alelnök kiemelte, az Egyesült Államok azt akarja, hogy Európa sikeres legyen, hogy az európai családoknak megfizethető legyen az energia, és a kontinens energiafüggetlen, sőt domináns legyen. Vance leszögezte, hogy ahogy tud, igyekszik segíteni Orbán Viktornak az előtte álló parlamenti választáson.

„Nem kell, hogy a magyarok az Egyesült Államok alelnökére hallgassanak, nem ezért jöttem, de szeretnék üzenetet küldeni, különösen a brüsszeli bürokratáknak, akik mindent megtettek, hogy elnyomják a magyarokat, mert nem szeretik azt a vezetőt, aki kiállt a népéért” – fogalmazta meg véleményét az amerikai alelnök.

Orbán Viktor erre reagálva megköszönte Donald Trumpnak és Vance-nek, hogy kiálltak Magyarország mellett. Az Egyesült Államok a világ legerősebb országa, és ők ma a szövetségeseink, Magyarország békéje és biztonsága így garantált – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök J.D. Vance-szel, az Amerikai Egyesült Államok alelnökével közösen tartott sajtótájékoztatóján kedden Budapesten.

J.D. Vance és Orbán Viktor a közös sajtótájékoztatón
Fotó: MTI

Orbán Viktor felidézte: amerikai alelnök utoljára 30 éve járt Magyarországon, és 20 éve nem volt itt ilyen magas rangú látogató az Egyesült Államokból.

Kiemelte: Donald Trump megválasztásával aranykor köszöntött be a magyar-amerikai kapcsolatokban, 2025 a rekordok éve volt a gazdasági együttműködésben. Úgy értékelt, különösen fontos a magyar-amerikai energetikai együttműködés, amely nélkül nem lehetne Magyarország energiabiztonságát garantálni és a rezsicsökkentést fenntartani. A kormányfő kitért az Egyesült Államok békeerőfeszítéseire is, amelyeket – mint mondta – Magyarország mindig is támogatott.

Orbán Viktor véleménye szerint Magyarországon szokatlanul durva és nyílt külföldi titkosszolgálati beavatkozás zajlik a választásokba. Ennek fényében különösen üdvözöljük az Egyesült Államok elnökének döntését, amellyel megszüntette az amerikai pénzügyi beavatkozást másik országok politikai folyamataiba – fogalmazott.

Rogán Antal a választások előtt hozott új rendeletet a titkosszolgálati dolgozóknak

Mégpedig 50 milliós kedvezményes lakáskölcsönről. 

Szerb szakértő: „Vučić segíteni akart Orbánnak"

„Orbán rezsimjének megmentését célzó műveletről van szó” – véli az állítólagos vajdasági terrortámadásról a Belgrádi Biztonságpolitikai Központ kutatási igazgatója.

Példátlan orosz művelet zajlik a magyar választás befolyásolásának érdekében – mondja az MCC-kutató

Az MCC kutatója, Alkonyi Zalán szerint a kampány utolsó hónapjaiban több irányból is nyomás helyeződött rá, hogy Fidesz-propagandát íron.

Már több, mint 150 ezren szavaztak levélben a magyarországi választáson

Már több mint 151 ezer levélszavazatot leadtak az országgyűlési választásra, ebből, az eddig ellenőrzöttek közül, több mint 28 ezerben volt érvényes az azonosító nyilatkozat – derül ki a Nemzeti Választási Iroda (NVI) keddi adataiból.

Orbán Viktor vagy Magyar Péter alkalmasabb az ország vezetésére? Itt a legújabb felmérés

Magyar Péter 41-38-ra vezet, a bizonytalanok körében is Magyar a népszerűbb a Republikon Intézet felmérése szerint. 

A Lidl-t büntetni, a kormányközeli cégeket védeni kell – állítja egy GVH-s közgazdász

A magyar gazdaságot három részre osztja a GVH, a NER-t védi, másokkal ellenségesen bánik, csak a cégek egy részénél érvényesül a versenyjog – állítja a vezető közgazdász. A GVH szerint függetlenül működik a hatóság. 

Magyar Péter szerint Orbán Viktor egy kitalált konfliktussal fordítaná meg a választást

A Tisza Párt elnöke szerint „az ország leköszönő vezetője” végleg bebizonyította, hogy már nem képes hazánk vezetésére.

Magyar Péter és Orbán Viktor (AI felhasználásával szerkesztett kép)

„Hazugság minden szavuk, ezt csak szeretnék, de sose lesz belőle semmi!” Olvasóink a közvélemény-kutatókról

Érkeznek az utolsó közvélemény-kutatások a választás előtt, amelynél az intézetek is vizsgáznak, ki tudja legjobban megbecsülni a végeredményt. Olvasóink azonban úgy tűnik, csak annak hisznek, aki azt mondja, amit látni szeretnének. 

Magyar Péter üzent Orbán Viktornak: Nem fogja tudni megakadályozni a választást!

A Tisza Párt elnöke reagált Orbán Viktor rendkívüli bejelentésére.

Orbán Viktor: pusztító erejű robbanószert találtak a magyar-szerb gázvezetéknél

A kormányfő összehívta a rendkívüli védelmi tanácsot.

