DK: a Tisza Párt meg akarja buktatni Karácsony Gergelyt

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

Kapcsolódó cikk Karácsony Gergelyék a tiltás ellenére is megtartják a Budapest Pride-ot A rendőrség betiltotta a rendezvényt.

Karácsony Gergely mögött ott állnak a budapestiek. És ott állok én is.

Az Orbán-rendszerrel szembeni küzdelem legnagyobb sikere Budapest visszaszerzése, és ezt most visszajátszanák a jobboldal kezére? – tette fel a költői kérdést a posztjában a DK elnöke.

A szerdai közgyűlést bojkottálta a Tisza Párt, madj a Fidesz is. Ennek következtében határozatképtelenné vált a közgyűlés, amelynek életbe vágó lett volna, hogy elfogadja a költségvetés módosítását. A botrány után számtalan politikus reagált az eseményekre közösségi oldalán, Karácsony Gergely pedig bejelentette, hogy hétfőre új közgyűlést hív össze. Ennek ellenére nem csillapodnak a kedélyek.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!