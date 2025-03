A DK valódi népszavazást kezdeményezett Ukrajna EU-csatlakozásáról

„Mi, DK-sok, baloldaliak nem kérünk ebből a színházból. Az EU bővítés, Európa biztonsága ennél jóval fontosabb dolog. A kérdés ugyanis nem csak Ukrajnáról szól, hanem arról is, hogy Magyarország részt vesz-e a közös európai védelmi szövetségben. Sorskérdésről van szó, ezért nem lehet az embereket becsapva, minden kötőerő nélküli orbáni álkonzultációkat csinálnia sem a kormánynak, sem az ellenzéknek” — fogalmazott.

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció EP-képviselője, elmondta: a magyar jobboldal belpolitikai csatározásokra használja ezt az ügyet, az emberek véleménye valójában nem is érdekli őket, csak azért csinálják, hogy bejelenthessék: az emberek kilencvenvalahány százaléka velük értett egyet.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!